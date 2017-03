Tartu lähedale planeeritav miljarditehas peab kaks ja pool aastat lubasid ootama

Täna tutvustab oma täpsustatud plaane investorite grupp, kes soovib Eestisse rajada puidurafineerimise tehase. Tehase maksumus saab olema 800 miljonit kuni miljard eurot ning see saab tulema Suure-Emajõe piirkonda. Investorid on sunnitud aga kaks aastat ootama. Miks?

Est-For Invest plaanib Eestisse rajada tehase, mille mõju Eesti majandusele on märkimisväärne. Uuringust selgub, et nad lisavad paberpuidule lisandväärtust 4-5 korda võrreldes sellega kui seda niisama välja vedada.

Hetkel on rahandusministeeriumisse esitatud riigi eriplaneeringu taotlus, mis anti üle 30. jaanuaril. Selle menetlemine võtab Eestis aega ligi kaks ja pool aastat. See on investorite jaoks nende endi sõnul hirmuäratavalt pikk aeg. Soome Äänikoski puidurafineerimise tehas sai vastavad load kaheksa kuuga. Selline asjade käik võib investorid panna vaatama ka Läti poole. Nad kaaluvad, kas sarnane protsess algatada ka seal, aga investorid on Eesti patrioodid ning eelkõige soovitakse tehas luua siia.

"Me ei otsi mingeid erisusi, aga me saame paluda valitsust ja ametkondi mitte kasutama maksimaalseid tähtaegu. Seadust peaks aga tulevikus muutma kindlasti," ütles Aadu Polli.

Polli sõnul võiks Eesti tõsiselt kaaluda, et oma protsesse lühendada, sest Soome näide näitab selgelt, et naaberriigid soovivad aegu lühendada. Seal oli varem tavaline 1,5 aastat, nüüd siis sai Est-For Investi tehasest kaks korda suurem Äänikoski tehas vajalikud load 8 kuuga.

Nende kahe ja poole aasta jooksul selgub ka tehase täpne asukoht, ehkki tänaseks on selge, et see saab tulema Suure-Emajõe piirkonda ning mitte kaugele Tartu linnast. Oluline on ka raudtee lähedus.

Tehases luuakse 200 töökohta, mujal majanduses tekib koos tehasega 300-400 töökohta, sed eriti transpordisektorisse. Riigile tekib maksutulu ainuüksi ehitusfaasis 40-48 miljonit eurot. Käitamisfaasis 11-12 miljonit eurot.

Taastuvenergiast toodetud energia tootmise kasv 34-35%. Maanteetranspordi mahu kasv 1-1,8%, raudteetranspordi mahu kasv kuni 5%.

Planeeritava tehase investorite gruppi kuuluvad Aimar Varula, Arvo Türner, Heiki Vahermets, Peedo Pihlak, Toomas Mets ja Virko Lepmets (OÜ Combiwood), Peeter Mänd (Ivard OÜ), Kaido Jõeleht (Kaamos Group), Jüri Külvik (Lemeks Grupp), Mati Polli (Tristafan OÜ) ja Tiit Nilson (Woodwell).