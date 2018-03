Tartu Milli juht: kohus mõistis meid maksukuriteos täielikult õigeks, see oli õiglane otsus

Tartu Mill teatas, et Tartu Maakohtus mõistis ettevõtte täna maksukuritegude kahtlustuses täielikult õigeks.

Tartu Milli juhatuse esimees Uuno Lausing teatas kommunikatsioonibüroo vahendatud teates, et otsus oli igati õiglane - ühe ostujuhi poolt juhatuse selja taga võetud altkäemakse ei saa nuhelda terve ettevõtte ja selle 60 töötaja kaela.

ERR Uudised kirjutab, et kohus mõistis mõistis tingimisi vangistused toonastele juhtivtöötajatale. Kohus mõistis Leonid Dulubile tingimisi nelja-aastase vangistuse ja Priit Saarele tingimisi kolmeaastase vangistuse.

Jaanuari keskel toimunud kohtuvaidluses taotles Lõuna ringkonnaprokurör Marek Vahing Priit Saarele tingimisi nelja-aastast vangistust nelja-aastase katseajaga, millest eelvangistuses on juba ära kantud kaks päeva, Leonid Dulubile üheksa-aastast vangistust, millest eelvangistuses on tal juba ära kantud kolm kuud ja 28 päeva ning Tartu Millile juriidilise isikuna rahalist karistust 10 miljonit eurot.

Lausingu sõnul punus juba varem kokkuleppemenetluses süüdi mõistetud kuritegelik grupeering skeeme, mis ei tekitanud kahju üksnes riigile, vaid ka Tartu Millile endale. „Milline mitmekümne miljoni euro suuruse aastakäibega ettevõte võtaks endale riski minna käputäie petistega koostööle lihtsalt selleks, et kurjategijad saaks petta riiki?“ küsis Lausing. „Meie endine ostujuht võttis juhtkonna ja omanike teadmata kurjategijatelt altkäemaksu ja ostis selle tulemusena vilja meie keskmisest sisseostuhinnast kallimalt. Kurjategijad ise on ammu vabaduses, riik ei nõudnud neilt isegi maksupettusega saadud 1,2 miljonit eurot, vaid kasseeris summa koos viiviste ja intressidega sealt, kus on raha – Tartu Millilt. Sellele lisaks tuli prokuröril pähe ambitsioonikas mõte minna ajalukku ühele ettevõttele suurima karistuse nõudjana. Õnneks mõistab kohus õigust.“

Lausingu sõnul on Tartu Mill kannatanud kurjategijate ning prokuröri tegevuse tõttu nii rahalist kui moraalset kahju. Selle tõttu jäi ettevõttel ära suur välisinvesteering.