Tartu ootab lisaronge nagu valget laeva

Rongiliikluse prioriteet on kiireneda, mitte täita Tallinna-Tartu suunal rööpaid uute rongidega, et reisijad sõidu ajal püsti ei peaks seisma.

Tartu linn on aastaid oodanud kolme lisarongi soetamist Tallinna-Tartu liinile, kuid ministeeriumile pole see prioriteet.

Ülikoolilinna reisijatele on teada-tuntud tõde, et rongi tuleb minna varakult, vältida nädalavahetusi ja reedeid ning arvestada igaks juhuks esimese klassi piletihinnaga, sest istekohad täituvad imekiiresti. Tartu linnavolikogu pöördus juba 2014. aastal riigikogu ja valitsuse poole ning palus tungivalt, et Eesti transpordivõrgustiku arendamisel seataks prioriteediks mugav ja kiire raudteeühendus nii Tallinna kui ka Riiaga.

Tartu linnavolikogu esimehe Vladimir Šokmani sõnul on põhimure see, et lõunaeestlastel on liikumisvõimalused piiratud. „On 21. sajand, aga me ei saa Tartus kõiki suuremaid konverentse korraldada, sest külaliste siia saamine võib osutuda liiga ressursikulukaks. Esmajoones pean silmas seda ressurssi, mida me kunagi tagasi ega juurde ei saa ehk ajaressurssi.”