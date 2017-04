Tartu Ülikool nõuab YIT Ehituselt 670 000 eurot

Tartu Ülikool teatas, et YIT Ehitus ei ole kompromissettepanekutele vastanud ning ähvardas ülikooli raamatukogus ehitustegevuse jätkumist kohtu abil takistada. Selle peale esitas ülikool ehitusfirma vastu pangakarantii nõude summas 670 000 eurot.

Ülikool teatas, et viimased kolm kuud on Tartu ülikool üritanud AS-ga YIT Ehitus kokkuleppele jõuda raamatukogus teostatud ehitustööde mahus ja kvaliteedis. 21. märtsil 2017 saatis ülikool ehitusettevõttele järjekordse ratsionaalse kompromissettepaneku. YIT Ehitus sellele sisuliselt ei vastanud ning kompromissi otsimise asemel ähvardas ülikooli raamatukogus ehitustegevuse jätkumist kohtu abil takistada. Selle peale oli ülikool sunnitud esitama ehitusettevõtte vastu pangagarantii nõude summas 670 000 eurot.

Ülikooli poolt kaasatud väliste ehitusekspertide hinnangu kohaselt ei vasta tehtud tööd suures osas kvaliteedinõuetele ning ehituse aluseks oleva projekti tingimustele, mistõttu ei saa suurt osa töödest teostatuks lugeda. Lisaks on eksperthinnangu kohaselt raamatukogus teostatud tööd paljuski pooleli või üldse tegemata. ASil YIT Ehitus puudusid objekti eriosade kohta ka eraldi nõutud tööprojektid.

„Ülikool oli läbirääkimistel paindlik ja on siiani avatud läbirääkimisteks, sest me soovime jõuda mõlemaid osapooli rahuldava tulemuseni. Paraku soovis YIT Ehitus, et kinnitaksime ka ebakvaliteetselt tehtud tööd, arvestamata, et juba tehtu korrigeerimine ja ümber tegemine toob kaasa täiendavad kulud,“ täpsustas ülikooli arendusprorektor Erik Puura kokkuleppele mittejõudmise põhjusi.

Ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pageli sõnul valmistatakse hetkel ette uut hanget raamatukogu rekonstrueerimistööde jätkamiseks ja ühtlasi seatakse plaane suviseks lugemissaalide kolimiseks. „Oleme jätkuvalt optimistlikud, et saame aprillis 2017 uue hanke välja kuulutada, sõlmida tänavu juunis uue ehituslepingu raamatukogu remondi jätkamiseks ja aasta lõpus kasutajad juba renoveeritud lugemissaalidesse lubada,“ lisas Pagel.

Tartu ülikool sõlmis AS YIT Ehitusega 2016. aasta mais töövõtulepingu ülikooli raamatukogu hoone rekonstrueerimiseks summas 6 695 970 eurot. Lepingu kohaselt pidi tööde teostamine ja valmimine toimuma etapiviisiliselt ning raamatukogu avatama kasutajatele juba 2016. aasta oktoobri alguses.

Kuna YIT Ehitus ei pidanud tööde teostamisel kokkulepitud tähtaegadest ega täiendavatest tähtaegadest kinni, saatis Tartu ülikool jaanuari alguses AS-ile YIT Ehitus teate raamatukogu rekonstrueerimistööde töövõtulepingu ülesütlemise ning leppetrahvinõude esitamise kohta.