Tartu uus visiitkaart? Kümnele hektarile kerkib ainulaadne ärikeskkond

Tartu linna piirile loodava Rohelise Pargi arendaja AS Cesana Grupp on rajamas uut äri- ja teenindushoonet. Alates maikuust seab valmivas hoones end sisse Intrac Eesti AS, kes paigaldab homme nurgakivi oma uuele Lõuna-Eesti esindus- ja teenindushoonele. Pargist on kujunemas Tartu uus visiitkaart, mis on avatud nii ettevõtjatele kui ka rohelist keskkonda hindavatele inimestele.

Eesti Maaülikooli ja Tartu Näituste naabruses, ca 10 hektari suurusel maa-alal asetsev Roheline Park soovib esmakordselt Eestis koondada põllumajandus- ja metsandusettevõtete ning avatud looduslähedast mõttelaadi toetavate ettevõtete büroo-, kaubandus- ja teenindushooned.

Roheline Park on saanud oma nime Rohelisest tänavast, mis läbib äripargi territooriumi ning aitab mõtestada ka pargi enda olemust. Pargi esimesed asunikud - AS Dimedium ja Intrac Eesti AS - on otseselt seotud põllumajanduse- ja metsamajandamisega ning nende tegevusalad toetavad suurepäraselt pargi kontseptsiooni.

Juba 23 aastat Eesti turul põllumajandus- ja metsamasinate müügi, hoolduse ja remondiga tegelev Intrac Eesti AS nägi rajatavas keskkonnas potentsiaali oma ettevõtte kasvatamiseks hetkest, mil Rohelise Pargi kontseptsioon avalikuks tuli.

"Oleme pidevas arengus ning nägime vajadust uue keskuse järgi Lõuna-Eestis. Seetõttu otsustasime investeerida esinduse loomisesse Rohelises Pargis, millest kujuneb Eesti põllumajanduse ning metsanduse keskpunkt," rääkis Intrac Eesti juhatuse esimees Tanel Teimann. Ta lisas, et uue esinduse eesmärk on olla lähemal Lõuna-Eesti metsa- ja põllumeestele, et pakkuda neile kiiret ja professionaalset teenindust ning kvaliteetseid tooteid.

"Nüüd paiknevad meie viis esindust üle-eestiliselt selliselt, et oleme oma klientidest maksimaalselt tunni aja kaugusel," ütles Teimann. Intraci esindused asuvad Tartus, Tallinnas, Pärnus, Jõhvis ja Kuressaares. Intrac esindab mitmeid ülemaailmseid brände: Massey Fergusoni traktorid, John Deere metsamasinad, Manitou teleskooplaadurid, Case ehitusmasinad ja BOMAG teede-ehitusmasinad.

Rohelist Parki arendava Cesana Grupi juhatuse liige Tauri Sokk avaldas heameelt, et Intrac Eesti AS oma ettevõtte ja pädevusega äriparki täiendab. Esimesena, aprillis 2016 valmis pargis AS-i Dimedium ärihoone. Arendajate sooviks on olnud, et Roheline Park saaks arhitektuuriliselt tervikliku väljanägemise.

"Tänapäevane esmaklassiline arhitektuur ühes rohelise mõtteviisiga on realiseerumas läbi arendajate poolt 2016. aastal korraldatud arhitektuurivõistluse. Võidutöö juures tuleb lisaks kogu pargi lahendusele eraldi kiita kõrghoone kontseptsiooni, mille kohaselt on tulevikus Rohelise Pargi keskele ehitatava 16-korruselise hoone keskossa läbi mitme korruse planeeritud elusa taimestikuga talveaed. Sinna paigutatav taimestik paistab valgustatuna läbi klaasfassaadi tulevikus nii päeval kui ka öösel kaugele ja see saab olema korralikuks visiitkaardiks Tartusse saabujale," rääkis Sokk.

Sokk sõnas, et nende eesmärk on tuua ligikaudu 10 hektari suurusele maa-alale kokku valdkonna parimad väike- ja suurettevõtted, eestkõnelejad ja arendajad ning olla innovaatilise keskkonnana avatud ka linnakodanikele, sest ka nende jaoks on olemas juba julgeid mõtted. "Hetkel aga keskendume Intrac Eesti AS esindushoone ehitamisele, mis peaks valmima maikuus 2017. aastal. Rajatava hoone arhitekt on Lauri Nõmme ning ehitab Mapri Ehitus OÜ," ütles Sokk.

Arendaja on tänulik nii Maanteeametile kui ka Tartu linnale, kellega ühises koostöös korrastatakse Kreutzwaldi tänav ühes kergliiklustee rajamisega. Samuti rajatakse Kreutzwaldi tänavale täiendav valgustus ning see kõrghaljastatakse. Rohelise Pargi keskse tänava ühes kommunikatsioonisüsteemide ja haljastusega rajab arendaja.