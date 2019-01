Tartu valiku ees: ärilinnak või viljakuivatid

Tartu linna läbivast raudteest lõuna pool, Väike-Kaare ja Lembitu tänava kandis peaks tulevikus toimima elav ärikvartal, kirjutab ERR Uudised. Vahest midagi sellist, nagu Tallinnas on Ülemiste City.

Uhked büroohooned ja peensusteni disainitud pargipingid pandi paberile 2017. aastal, kui Tartu linnavalitsus koostas linnale uue üldplaneeringu. Sõnas oli muudatus lihtne. Senine tootmismaa nimetati ümber büroohoonete maaks ning eesmärgiks võeti "raudtee-äärse tööstuse ja laomajanduse piirkonnast väljaviimine."

Toonane planeeringute ala abilinnapea Jarno Laur ütles, et üldplaneeringu koostamise käigus oli väga palju juttu sellest, et linna IT-sektor otsib mahuliselt suuri hooneid kesklinnas. "Ega neid väga palju mujale teha ei ole, ehk see raudtee-ala on selline võtmeala siin linnakeskuses," sõnas Laur.

Selleks, et meelitada maaomanikke büroohooneid ehitama, anti neile planeeringus ka präänik ehk luba teha hooned Tartu mõistes küllalt kõrged, kaheksakorruselised.

Aga kuna tootmise ärakolimist linn käskida ei saa, vajas planeering ka survemeedet.