Tartu vallavanemale esitati kriminaalsüüdistus: Soop palkas 100 000 euro eest oma osalusega sihtasutuse ja varastas valla kütust

Lõuna ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse üldmenetluse korras kriminaalasja, milles Tartu vallavanemale Aivar Soobile on esitatud süüdistus toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses.

Süüdistuse järgi sõlmis Tartu vallavanem ajavahemikul 14.04.2013 kuni 11.06.2015 tehinguid sihtasutusega Emajõe Jõeriik, mille nõukogu liige ta ise on. Selliste tehingutega tekitas ta Tartu vallale rahalisi kohustusi enam kui 100 000 euro eest SA Emajõe Jõeriik huvides.

Lisaks süüdistatakse vallavanemat selles, et aastail 2013 ja 2014 tankis ta ebaseaduslikult oma isiklikku sõiduautosse ning kanistritesse rohkem kui 200 euro eest talle Tartu valla poolt usaldatud kütust.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Püssi sõnul on äärmiselt kahetsusväärne kui inimene, kellele on usaldatud kogukonna raha kasutamine, ei pea selle kasutamisel kinni seadustest. „Sellist käitumist ei ole võimalik õigustada ning selliste kuritegude menetlemine ja kohtusse saatmine on prokuratuuri jaoks prioriteetne,“ ütles Püss.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombleri sõnul tuleb omavalitsuste esindajatel väga kriitiliselt suhtuda otsustesse, mis puudutavad maksumaksja raha kasutamist.

„Avalikku ülesannet täitev ametiisik, sealhulgas omavalitsuse juht peab hoiduma selliste otsuste, toimingute ja tehingute tegemisest, mis toovad kasu kas talle endale või pereliikmetele, tuttavatele. Huvide konfliktsituatsioonides tuleb ametiisikul end otsustest taandada, et tagada erapooletu ja aus asjade edasine kulg. Enda suhtes tehtavast tehingu või otsusega seotud keelust üleastumine võib lisaks avalikkuse pahameele ja umbusaldusele tuua kaasa kriminaalmenetluse,“ lisas Ombler.