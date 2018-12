TASUB TEADA | Miks on just see aastavahetus parim aeg töökoha vahetuseks ja mida peaks seejuures silmas pidama?

Ei ole paremat aega, kui aastavahetus, et oma elus midagi muuta ja uued eesmärgid seada, kirjutab CNBC. Kuigi paljude jaoks võib see tähendada edasimineku planeerimist juba olemasoleval tööl, on just sel aastal aastavahetus hea aeg ka töökoha vahetuseks.

Töötus on paljudes riikides Euroopas ja ka USAs praegu ajaloo ühel madalaimal tasemel. Mitte kunagi pole tööga hõivatute osakaal olnud nii suur, kui ta praegu on. Seeõttu on praegu ka suuremad võimalused töökohta vahetama asudes saada just sellele kohale, mille vastu sa kõige enam huvi tunned.

Ka tasub silmas pidada, et uue majandusaasta alguses võib nii personalieelarve kui ka üldine palgatase ettevõtetes või organisatsioonides kasvada. „Praegu töövõtja dikteerib tööturgu,” märkis töövahendusportaali Indeed asepresident ja globaalse personaliosakonna juht Paul Wolfe.

„Kuigi konkurents võib praegusel perioodil aastast tunduda muust ajast kõrgem, on terve rida tegureid, mis töötavad töövõtja kasuks,” märkis Wolfe, viidates ennekõike töövõtja võimalusele panna ise läbirääkimiste tingimused paika.

Kuna aga ühtegi töökoha vahetust ei tohiks teha uisapäisa, jagab CNBC personalispetsialistide soovitustele tuginedes kolm nõuannet, mida tasub enne selle kallale asumist läbi mõelda.

1. Teadvusta oma motivatsiooni

Kõige olulisem ennekõike: enne, kui asud uuele kohale kandideerima, hinda oma tänast olukorda ja mõtle välja, mis on see, miks sa muutust tahad. On see siis organisatsiooni kultuur, töö iseloom, kehv palk või midagi muud.