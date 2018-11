TASUB TEADA | Millal saab jõulukuuse kõige odavamalt või suisa tasuta kätte?

Kõige odavamalt saab jõulukuuse osta 24. detsembril, kui jõulupuu maksis USAs keskmiselt vaid 47 dollarit. See selgus maksevahendaja Square ja USA Rahvusliku Jõulupuuassotsiatsiooni uuringust.

Kõige kallimalt on võimalik endale jõulukuuske soetada küberesmaspäeval ehk tänavu 26. novembril. Siis maksab jõulukuusk keskmiselt 81 dollarit. Mustal reedel pole jõulupuud just märkimisväärselt odavamad, makstes keskmiselt 77 dollarit. Tänavu ei tohiks jõulupuu kallineda, kuna pakkumine on suur.

Mõned inimesed on muidugi leidnud veel soodsamaid jõulukuuse tehinguid. Mullu näiteks kasutas üks naine ära poeketi Costco segaseid kauba tagastamise tingimusi. Ta ostis poest jõulukuuse, pidas jõulud ära ja viis nädalaid hiljem kuuse poodi tagasi ja kaebas, et see puu on surnud, kirjutas MarketWatch. Ja ta sai jõulukuuse osturaha tagasi.