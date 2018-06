Tasuta bussisõit eeldab kaarti ja nullpiletit

Kuigi tasuta ühistransport käivitub maakonnaliinidel juba kahe nädala pärast, pole ikka veel päris täpselt teada, kuidas kõik toimuma hakkab, kirjutab Põhjarannik.

Ida-Viru ühistranspordikeskuse juhataja Monika Helmerand ütles eile, et kõikidele küsimustele pole neil ikka veel vastuseid.

Teada on tema sõnul see, et lihtsalt niisama bussi astuda ja seal maha istuda ei saa. Kõigepealt tuleb tasuta bussiga sõitmiseks soetada asjakohane kaart (kui palju see maksab ja kust seda osta saab, selgub loodetavasti hiljemalt nädala pärast). Nii palju on ka selge, et kaart ei ole konkreetse inimesega seotud ja bussijuhilt seda osta ei saa.

