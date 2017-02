Foto on illustratiivne

Riigikantselei valis Euroopa Liidu eesistumise tippsündmustele saabuvaid riigi- ja valitsusjuhte ning ministreid esindusautodega teenindama AS United Motorsi, kes annab suurpartnerina eesistumise ajaks 65 BMW sõidukit, varustab autod kütuse ja kindlustusega ning vastutab nende hoolduse ja hoiustamise eest. Seda riigikantseleile täiesti tasuta, kuigi hinnanguline kulu sellisele pakkumisele oleks üle miljoni euro.

Riigikantselei teatas, et tegi ettepaneku esindussõidukite pakkumuse esitamiseks kaheksale ettevõttele. Pakkumuse esitas neist kolm, kellega riigikantselei alustas läbirääkimisi. Soodsaima pakkumuse tegi AS United Motors, kes lisaks 65 BMW sõiduki rendile andmisele varustab autod kütuse ja kindlustusega ning vastutab nende hoolduse ja hoiustamise eest.

"BMW Grupp on kogenud ja usaldusväärne esindussõidukite pakkuja, kes on teinud sarnaselt koostööd näiteks Leedu, Läti, Luksemburgi ja praeguse Malta eesistumisega," ütles Eesti eesistumise korraldusmeeskonna juht Piret Lilleväli.

Sarnaselt varasematele eesistujariikidele teeb Eesti koostööd ettevõtetega, kes soovivad partnerluse korras pakkuda oma tooteid ja teenuseid, mis aitavad kaasa eesistumise õnnestumisele. BMW esindaja AS United Motors on esimene ja suurim eesistumise koostööpartner. Esindusautode rendi ja kaasnevate kulude hinnanguline väärtus koos maksudega on pisut üle ühe miljoni eurot.

Eestis toimub eesistumise ajal Tallinnas Kultuurikatlas ligi 20 tippsündmust, millest võtavad osa EL-i riigi- ja valitsusjuhid, ministrid ning EL-i juhid ja tippametnikud. Eestisse saabub eesistumiseks kuni 30 000 väliskülalist.