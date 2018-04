Tasuta ühistranspordi plaan võidakse viimasel hetkel ümber mängida

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson allkirjastab lähiajal määruse, millega pannakse paika maakondlike bussiliinide piletihinnad, kirjutab Lääne Elu. Veel ei ole selge, kas määruse kohaselt muutub tasuta ühistransport transpordikeskustele kohustuslikuks või saavad keskused ise otsuse teha.

Tegemist on määrusega „Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo sõidukilomeetri kõrgeim hind ja kõrgeim piletihind sõitjateveol bussiliikluses maakonnaliinil ja kaugliinil ning sõidusoodustused,” kirjutab Lääne Elu.

Ühistranspordikeskused peavad hiljemalt mai keskpaigaks teada andma, kui palju ja milleks nad raha vajavad, et tihendada liinivõrku, pakkuda tasuta või soodushinnaga sõitu. „Kui soovitakse tasuta sõidu asemel näiteks soodushinnaga sõitu, siis vastavalt sellele nad ka dotatsiooni saavad. Ministeerium midagi peale ei sunni,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressinõunik Kadri Tonka.

Tundub, et kommunikatsiooniga kiirustati, sest küsimusele, kas määrus tähendab, et tasuta maakondlik ühistransport võib ära jääda, vastas Tonka, et edasisi täpsustusi ministeerium anda ei soovi. "Piletihinna määrus allkirjastatakse lähiajal ja täpsemaid kommentaare antud määruse osas saab jagada pärast allkirjastamist," lisas ta.