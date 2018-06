Tasuta ühistransport ei pane bussifirmadel jalga värisema: muudatustega tuleb arvestada

Seotud lood: Simsoni tasuta bussisõidu plaan sulgeb juba esimesi liine

Go Busi pressiesindaja Marko Paloveer ütles, et Go Busi linnade vahelisi liine võib tasuta ühistransport tõesti mõnevõrra mõjutada, sest inimestel tekib valikuvõimalus - maksta pileti eest või mitte, kuid otsust mõjutaks eelkõige busside sõidugraafikud. „Mõned inimesed on nõus ootama tunnikese kauem, et saaks tasuta sõita, kuid paljud mitte,” ütles ta.

Taisto Liinid OÜ esindaja Jan Landrat nentis, et ka nende linnadevahelistel kommertsliinidel on puutepunkte maakonnaliinidega, kus hakkavad alates 1. juulist kehtima nullpiletid. "Järvamaal, Vilajndimaal, Võrumaal ja Tartumaal on kindlasti neid punkte, mille me oleme need enda jaoks praeguseks ka ära kaardistanud," ütles ta.

Loe veel

"Kui kõik senised reisijad kasutavad edaspidi neid liine, millega nad on harjunud sõitma, siis ei juhtu otseselt midagi. Kui aga toimub suurem reisijateränne tasuta bussidesse, siis me peame hakkama sõiduplaane üle vaatama," ütles Landrat. Samas rõhutas ta et Taisto Liinide eesmärk ei ole ühtegi liini ennetavalt sulgeda. "Eks vaatame, mis saama hakkab," ütles ta.

Hansa Bussiliinid AS sulgeb Viljandi-Valmiera liini tasuta ühistranspordi ootuses

Hansa Bussiliinid AS pöördus majandusministeeriumi poole avaldusega tunnistada kehtetuks kaugsõiduliini Viljandi-Valmiera sõiduluba. Seda põhjendusega, et juulist kehtima hakkav tasuta ühistranspordi plaan viib liinilt viimsedki sõitjad ja liini pole lihtsalt mõtet käigus hoida.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete juht Rasmus Ruuda ütles avalduse kohta, et liiniveo lõpetamise süüdlaseks ei tasu pidada tasuta ühistransporti. "Liinivõrgus toimuvad muudatused, sealhulgas liinide sulgemine on tavapärane protsess, mis on toimunud nii enne tasuta ühistranspordi tulekut ning toimub ka edaspidi," lisas ta.

Ka maanteeamet lisas omaltpoolt statistika, mis näitab, et bussiliine suleti ka enne tasuta ühistranspordi kuupäeva lähenemist. "Sellel aastal on kehtetuks tunnistatud 20 liiniluba vedaja taotlusel. 2017. aasta teisel poolaastal on kehtetuks tunnistatud 25 liiniluba vedaja taotlusel," täpsustas amet.

Praeguseks on otsustanud 11 maakonda hakata alates 1. juulist tasuta ühistransporti pakkuma. Nendeks on Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Ida-Virumaa ja Viljandimaa.