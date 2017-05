Tavid peab plaani lähiaastatel börsile minna. Kaasata tahetakse võimas summa

Valuutavahetusettevõte Tavid plaanib lähiaastatel börsile minna ja kaasata üle 100 miljoni euro kapitali nii Eestist kui välismaalt, et rahastada tegevuse laiendamist Londonis ja Singapuris.

"Täpsed arvestused on veel tegemata, aga kindlasti ei piisa selleks Eesti investorite rahast, vaid vajalik on rahvusvaheliste suurinvestorite kaasamine. Ise oleme mõelnud, et summa jääb vahemikku 110-150 miljonit eurot, sest eeldame, et peale börsile minekut on ettevõtte väärtuse ja kasumi suhe 12-20," ütles Tavidi nõukogu esimees Alar Tamming Ärilehele.

Ettevõte soovib avada kontorid ka Londonis ja Singapuris, milleks ongi kapitali vaja. "Enne IPO õnnestumist ei plaani me mingeid täiendavaid kulusid teha ega kedagi palgale võtta," sõnas Tamming. Ta rõhutas, et enne 2019. aastat Tavid börsile ei jõua.

"Oleme tutvunud seadusandlusega ja selgitanud välja, mis me tegema peaksime, kui me sinna laieneme, kuid kui IPO ebaõnnestub, siis me lihtsalt ei laiene lähiaastatel nii hoogsalt. Meie ärimudel on oma edukust tõestanud ja sel juhul kasvame orgaaniliselt ja arendame oma tegevust kaheksas riigis, kus me praegu tegutseme," märkis Tamming.

Tamming ei välistanud, et võidakse minna ka mõnele börsile väljaspool Eestit. "Tallinna börsile on kõige lihtsam minna, aga praegu on veel vara lõplikke otsuseid teha," sõnas ta.

Praegu tegutseb Tavid lisaks Eestile veel Lätis, Rootsis, Soomes, Taanis, Norras, Poolas ja Bulgaarias.