Tavidi kullasuuna juht: Meie võltskulla probleemi ei näe

Meelis Atonen. Foto: Tanel Meos

Tõsi, vahest ikka üritatakse kulla pähe valekaupa müüa, aga kui korrektne kontroll teostada ja me teeme seda alati, siis avastatakse valetoode, ütles Tavidi kullasuuna juht Meelis Atonen.



Rohkem tuleb seda ette romukullaga, kus omanik eeldab, et tal on tegu kuldehtega, aga tegelikult ei olegi.