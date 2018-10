Taxify asutaja ettevõtjatele: kui te tehnoloogias toimuvaga kaasa ei lähe, on kindlasti kuskil üks 19-aastane poiss, kes muudab teid mõttetuks

Kuidas on see võimalik, et üks 19-aastane noormees hakkab ehitama äppi ja viie aasta pärast on ettevõtte turuväärtus üle miljardi dollari? Villigi sõnul on see võimalik ainult tehnoloogiasektoris. Seejuures peame aru saama, et tehnoloogia ning startup'id ei ole ainult Ameerikas. „Tehnoloogiavaldkonnas on kõikidel võrdsed võimalused,“ lausus Villig.

Tema alustas oma ettevõtmist 5000 euroga, mille oli vanematelt laenanud. Praegu, kus firma on alles viis aastat vana ning areneb kiiresti, on tema suurim hirm ja mure, kust tuleb mingi uus innovatsioon, mis muudab tema enda ettevõtmise mõttetuks. Selles hirmus alustasid nad ka tõukerataste laenutust.

Villig rääkis, et nad tellisid kontorisse testiks elektritõukerattad. Kui töötajaid olid neid mõnda aega testinud, oli neil selge, et kui nad ise seda äri ei alusta, siis võivad nad edaspidi kaotada palju kliente, sest inimesed avastavad, et neil ei ole linnas kiiresti lühikesi sõitude tegemiseks tarvis mitte autot, vaid just seda elektrilist tõukeratast

Nii pididki nad ise võtma selle äriga alustamise riski. „Me ei tee mingit turundust ning need tõukerattad teevad 5-6 sõitu päevas. Inimesed on valmis maksma 3-4 eurot iga päev, et kiiremini ringi liikuda,“ rääkis Villig.

Taxify kaasasutaja sõnul otsivad noored pidevalt tehnoloogia pakutavaid võimalusi. Kui praegused ettevõtjad ei suuda otsuseid langetada ja riske võtta, siis mõni nendega konkureerivatest toodetest osutub edukas ning võib minna nii, nagu läkjs taksofirmadel.