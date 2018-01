Taxify autojuht: ma alustan ja lõpetan nädalat 300-euroses miinuses. Taxify laieneb välismaale, aga Eestis sõidavad inimesed ennast võlgu!

Taxify uue hinnasüsteemi vastu andsid eile allkirjad kõik 109 meeleavaldusel osalenut. Nõutakse uue hinnastamise kaotamist, sest autojuhtide sõnul väheneb sellega nende sissetulek 30%. Samuti leidub neid, eks peavad Taxifyle maksma autode rendi ja vahendustasude eest nii palju, et lõpetavad töönädala miinuses.

Eile õhtul kogunesid Taxify juhid ettevõtte kontori lähedal asuvasse parklasse, et avaldada meelt uue hinnapoliitika vastu. Taksojuhtide sõnul vähendab uus hinnapoliitika nende sissetulekut 30% ja selle ainus eesmärk on suruda hinnasõjaga turult välja Uber ja Taxigo.

Uus dünaamiline hinnasüsteem tähendab seda, et piirkonnas, kus on rohkem klienti, läheb hinnale peale kuni kahekordne hinnakordaja. Piirkonnas, kus kliente palju ei ole, küsitakse baastasu ehk 0,99 eurot alustustasu + 0,32 eurost kilomeetri hinda.

Meeleavaldusel osalenud Taxify juhid rääkisid, et kõige raskem olukord on nn rohesabadel ehk Taxify autode rentijatel. "Vaadake, ma olen rohesaba ja minu jooksevsaldo on hetkel -516 eurot ehk tehniliselt olen ma firmale praegu võlgu," rääkis anonüümseks jääda sooviv autojuht. Miinuse tekitavad Taxify vahendustasu ja auto rent. Selleks, et jõuda plussi tuleks teha 100 sõitu nädalas, millele kulub ligi 80 tundi.

Taxify juhid kogunesid õhtukohvile 26.01.2018 Foto: Andres Putting

Üritusel koguti kokku kõikide osalenute allkirjad, et valmistuda edasisteks sammudeks. "Kokku saime 109 allkirja," ütles meeleavalduse eestvedaja Olavi.

Tema sõnul on uue hinnasüsteemi kõrval ka teine probleem. Nimelt võttis Taxify autojuhtidele mõeldud soodustusi eelmisest esmaspäevast vähemaks. "Enne toimus astmeline Taxify vahendustasu süsteem, ehk mida rohkem juht sõitis, seda väiksema osa oma tulust pidi ta Taxifyle maksma firma platvormi kasutamise eest. Kui juht tegi 100 sõitu, siis ta maksis firmale ainult 7%. Nüüd see kaotati ära," selgitas ta.

Autojuhid sõidavad firmale võlgu

Autojuht Sandra rääkis, et tema sõidab firmale nö võlgu ehk lõpetab ja alustab nädalat pidevas miinuses. "Eks nädalavahetusega läheb miinus väikemaks, aga esmaspäevaks jään ma ikka 300 euroga kahjumisse. See ei ole jätkusuutlik tegevus," ütles ta.

"Auto rent ja Taxify vahendustasu on lihtsalt nii kõrged. Ma ei teeni isegi oma leivaraha täis. Vaadake, mu lõppsaldo oli -293 eurot," näitas ta. Kuna selline miinuses sõitmine on kestnud juba mõnda aega, pöördus ta Taxify kontori poole. "Lõpuks selgus, et minu vahendustasu oli kogemata jäänud liiga kõrgeks. Vabandati ja tõmmati madalamaks, aga tagasiulatuvalt eelnevate nädalate eest raha välja ei makstud," ütles ta.

"Nüüd on siis see uus dünaamiline hinnastamine ka veel. Me maksame nende innovatsiooni kinni. Nemad saavad suuri investeeringuid ja laienevad välismaale, aga Eestis ei maksa keegi inimestele töö eest," rääkis Sandra.

Anonüümseks jääda soovinud "rohesaba" ehk Taxify rendiautoga sõitja tunnistas, et tema plaanib ettevõttest lahkuda. "See ei ole enam otstarbekas. Mul tuleb klient, kes sõidab viis kilomeetrit ja maksab selle eest 2,5 eurot. Mina ei teeni selle pealt ju midagi. Elu läheb kallimaks, kütus läheb kallimaks, aga Taxify läheb odavamaks," rääkis ta.

"Ma olen teise töö kõrvalt kaks aastat sõitnud. Nüüd on selge, et Taxify võtab ennast kui IT-firmat, mitte taksofirmat. Nad peavad end meist kõrgemaks, sellepärast nad siia meeleavaldusele meiega rääkima ei tulnudki," rääkis ta.

Autojuht Sandra lisas, et tegemist on hinnasõjaga teiste teenusepakkujate vastu. Ehk Taxify tahab oma odava hinnaga teised turult välja suruda. "See ei ole mõistlik. Teenuse hinda ei saa nii alla suruda. Me võtame kutse vastu ega tea, keda me peale võtame. Kuna teenuse hind on nii madal, siis meile tulevad peale alkojoobes ja narkojoobes inimesed, sest kõik saavad seda endale lubada," rääkis ta. "See on turu solkimine. Varsti on Taxify võrdne bussi või trammiga ja meil saab ka rohelise kaardiga sõita," ütles ta naerdes.

Otsustav kohtumine toimub esmaspäeval

Taxify kommunikatsioonijuht Marilin Noorem ütles, et uue ehk dünaamilise hinnastamise süsteemi põhimõte on pakkuda juhile võimalust jälgida reaalajas muutuvat nõudluse taset ning sel moel pakkuda klientidele lühemat ooteaega ning õiglasemat hinda vastavalt hetkeolukorrale (juhi kaugus kliendist, asukoht, kellaaeg). "Juhirakenduses kuvatakse erineva tasemega nõudluse piirkonnad vastavate värviplokkidena. Sel moel saab juht tellimuse lõppedes suunduda piirkonda, kus parasjagu on autosid vähem ning klient saab endale seeläbi kiiremini sõiduki," selgitas ta.

"Jälgime jooksvalt sõitude statistikat ning selle info põhjal saame jooksvalt algoritmi redigeerida, et süsteem sobituks paremini Tallinna linna eripärasustega," ütles Noorem.

Taxify meeskond on astunud juhtidega dialoogi. "Esmaspäevaks oleme kokku leppinud kohtumise Taxify Tallinna meeskonna ja juhtide vahel, et arutada õhtukohvilt läbi käinud teemasid ja ettepanekuid."