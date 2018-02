Taxify autojuht: Taxifyst lahkub iga nädal 50 juhti

Taxify autojuhi Olavi sõnul lahkub uue hinnasüsteemi tõttu iga nädal Taxifyst ligikaudu 50 autojuhti. Kuigi osad sõidavad alguses kahes rakenduses korraga, annab see tema sõnul siiski tunda Taxify autode saadavuses. Kõige sagedamini tehakse uus kasutaja Taxigo platvormi.

Tüli Taxify kontori ja autojuhtide vahel algas uue dünaamilise hinnasüsteemiga. Muudatus tähendab sisuliselt seda, et piirkonnas, kus on rohkem kliente, lisandub hinnale kuni kahekordne hinnakordaja ning piirkonnas, kus on vähem kliente, kehtib baashind ehk 0,99-eurone alustustasu ning 0,32-eurone kilomeetrihind.

"Olukord ei ole muutunud kontori poolelt. Küll aga on saanud juhid targemaks ja on enda sissetulekuid tõstnud muud moodi," ütles Olavi. See tähendab, et näiteks nädalavahetuse õhtuti alustavad juhid tööd kordajaga alal ning kaugemalt kliente peale ei võta, sest baashinnaga sõitmine ei tasu end ära. "See tõstab juhi sissetulekut aga kliendid äärelinnast autosid ei saa," ütles ta.

Taxify väitis veebruari alguses, et dünaamiline hinnastamine pole tekitanud juhtide sissetulekutes suurt kahju ning jutud 30% vähenenud palgast tulevad sellest, et juhid võrdlevad omavahel detsembrit ja jaanuari, kus klientide arv on traditsiooniliselt väga erinev. "Tegelikult me võrdleme ikka kõike jaanuariga enne uue hinnastamise tulekut," ütleb Olavi tuues näiteks kahe nädala võrdlused.

23. jaanuaril võeti kasutusele dünaamiline hinnastamine. Taxify juht võrdleb vana süsteemiga sõidetud nädalat uue hinnastamisega



Olavi sõnul lahkub hetkel Taxifyst ligikaudu 50 autojuhti nädalas. "Samas kindasti paljud jäävad alguses sõitma mõlemas rakenduses kuigi see annab tunda Taxify autode saadavuses. Juba kaheksa Taxify autot rentivat juhti on mulle öelnud, et tagastavad auto," ütles ta. Just neid, rohesabadeks kutsutud autojuhte, mõjutab dünaamiline hinnastamine eriti tugevalt, sest kui teised juhid maksavad Taxifyle ainult vahendustasu ehk kindlat protsenti sõiduhinnast siis nn rohesabad peavad maksma lisaks ka auto rendi ehk 169 eurot nädalas.

Taxify: möödunud nädalal ületati sõitude arvu rekord. Põhjuseks külm ilm ja head hinnad

"Taxify juhid ei ole meie platvormi külge seotud, neil on igal ajahetkel voli sõita ka teistel platvormidel," ütles Taxify Eesti tegevjuht Hanno Liiva. "Seepärast ei saa me teha statistikat juhtide lahkumise kohta, vaid saame rääkida juhtide aktiivsusest üldiselt. Möödunud nädalavahetus ja nädal tervikuna tõstsid nii Tallinnas kui Tartus sõitude arvu kõigi aegade kõrgeimale tasemele. Alanud veebruarikuu koos külmade ilmadega mängis siin kindlasti rolli, nii nagu ka atraktiivsed hinnad," ütles ta.

Samuti ületas Tallinna juhtide keskmine sõitude arv tunnis Taxify platvormil möödunud nädalavahetusel varaseima rekordi. "Kuna juhtide kassa kujuneb hinna ja sõitude arvu tulemusena, mõjus see juhtide teenistusele hästi," lisas Liiva.

"Sõitude arv on hetkel kasvanud isegi rohkem, kui prognoosisime. See peaks olema kõigi Taxify juhtide jaoks väga positiivne signaal," ütles ta. "Üldnumbrite põhjal ei ole kättesaadavus kaugemates piirkondades elavate klientide jaoks vähenenud, aga uurime seda hetkel."

Juhi teenistuse näide

Kahe nädala tulunumbrite omavahelisest võrdlusest pole Liiva sõnul siiski abi, kuna tööaeg on nädalatel erinev. "Selleks, et nädalateenistuste numbrid muutuksid võrreldavaks, tuleks nad esmalt viia keskmise tunniteenistuse alusele. Tulu ja boonuse summa jagatuna tundide arvuga annab kahe nädala võrdluses tulemuseks pisut rohkem kui kümneprotsendilise erinevuse," selgitas ta.

"Kui vaatame oma süsteemist keskmist sõitude arvu tunnis, siis näeme, et jaanuari neljandal nädalal oli see võrreldes kolmanda nädalaga umbes kümne protsendi võrra madalam. Siit näemegi kahte asja – esmalt, juhi teenistus on käinud nõudlusega ühte sammu, nagu varemgi väitnud oleme. Lisaks on näha, et juht on jaanuari neljandal nädalal teinud reedel ja laupäeval, mil sõitude arv suurem ja teenistus kõrgem, vähem sõite kui jaanuari kolmandal nädalal. Ka tipptundidel sõitmisel on keskmisele tunniteenistusele suur mõju," ütles Liiva.