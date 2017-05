Taxify hinnalanguse esimene kokkuvõte: rohkem kliente, kõrgem palk

Kodumaine takso- ja sõidujagamisteenus Taxify muutis esmaspäeval hinnakirja ja äpi välimust ning nüüd on esimesed tulemused käes.

Taxify avaldas viimaste päevade statistika, mis näitab, et hinnalangus on esimestel päevadel toonud kaasa positiivsed tulemused. Näiteks langes keskmise sõidu hind 5,1 eurolt 4,3 eurole. Ühe sõidu pealt teenisid juhid kätte varasema 4,1 euro asemel 4,0 eurot, mis võib tulla üllatusena arvestades suurt hinnalangust, kuid vahe tegi tasa esmaspäevast rakenduv 12 protsendiline boonus.

Hinnalanguse järgsetel päevadel said juhid olla rohkem roolis. Kui varasemalt teenindati keskmiselt 1,9 klienti tunnis, siis hinnalangusega tuli teha keskmiselt 2,35 sõitu tunnis. Seetõttu kasvas juhtide tunnipalk 7,8 eurolt 9,3 eurole.

Taxify juht kurtis Delfile, et uued hinnad tekitavad segadust. "Taxify saadab juhtidele sõnumeid, et need sõitma läheks. Ilmselt keegi alandatud hindadega tööd teha ei taha ja autosid on tänavatel vähe," arutles ta.

Samuti on muudatus saanud palju kriitikat klientidelt, kes ütlevad, et uus süsteem on liialt keeruline.

Taxify asutaja ja arendusjuht Martin Villig ütles Delfile, et kõik uuendused tekitavad algul elevust. "Praegu tuleb anda sellele sisseelamisaega, et näha, kuidas kliendid ja juhid selle vastu võtavad."

Villigi sõnul uus süsteem tegelikult juhtidele sissetuleku langust ei tähenda, nagu kardetakse. "Meie oleme planeerinud, et juhtide teenistus sellega, et lõpphind tarbijale madalamaks muutub, ei vähene. Ühest küljest toetab seda see, et hinnalangusega kasvab sõitude arv ja teisest küljest muutub ka boonussüsteem juhtidele ja väheneb ka Taxify vahendustasu, mida juhtide käest küsitakse," ütles Villig.