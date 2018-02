Taxify juhid ähvardavad hakata ise hindu määrama

Taxify autojuhtide Facebooki gruppi on üles riputatud postitus, kus juhid teatavad, et alates 5. märtsist võtavad nad endale õiguse sõiduhindu ise määrata. Eesmärk on, et hind poleks ei juhi jaoks naeruväärselt madal ega ka sõitja jaoks liiga kõrge. 12 tunniga on aktsiooniga liitunud umbes 50 juhti.

Juhid esitasid jaanuari lõpus Taxify'le palve vaadata baashinnastus üle, kuid nende esindaja Olavi sõnul pole firma sellele kuidagi reageerinud. Seetõttu kavatseb osa juhte, keda praeguseks on kogunenud poolesaja ringis, hakata klientidelt küsima järgmisi hindu:

Taxify

Alustustasu baas 1,55

Km tasu baas 0,44

Ajatariif baas 0,10

Miinimum arve 4,50

Comfort

Alustustasu baas 2,50

Km tasu baas 0,52

Ajatariif baas 0,11

Miinimum arve 5,50

XL

Alustustasu baas 3,90

Km tasu baas 0,72

Ajatariif baas 0,20

Miinimum arve 7,50

Maksimaalne kordaja esmaspäev 00:00 kuni reede kell 16:00 on 1,5.

Maksimaalne kordaja reede kell 16:01 kuni pühapäev kell 23:59 on 2.

Juhtide esindaja: seadus annab meile selle õiguse

Juhtide esindaja Olavi sõnul on selline tegevus igati seadusega kooskõlas. "Vastavalt ühistranspordiseadusele määrab hinna ju tegelikult vedaja, mitte platvorm, mis vahendab sõitu. Samamoodi ütlevad Taxify enda kasutustingimused, et kuvatav hind on soovituslik," ütles Olavi.

Loe veel

Aga kas ei ütle kasutustingimused mitte seda, et juht võib küsida küll vähem, aga mitte rohkem hinda, kui äpp näitab? "Nad [Taxify] ei ole justkui lubanud rohkem küsida, aga samas on nad öelnud, et kui juht ei ole baashinnaga nõus, esitab ta taotluse hinna üle vaatamiseks. Taotlus on esitatud, siiamaani on nad seda ignoreerinud, on küll ilusaid jutte rääkinud, et kõik saab korda, aga hetkel on seis sama - teatud hetkedel töötavad juhid miinuses, järgmisel hetkel võivad nad saada aga sõidu, mis maksab kliendile 2,2 korda rohkem. Taotluses on ka see mainitud, et kliendi jaoks hinda mõjutav kordaja peab olema stabiilsem ja mitte nii kõrge," sõnas Olavi.

Sõitjat teavitatakse muutunud hinnast

"Me järgime seadust. Kui klient tellib auto, siis teavitame teda, et see sõidab veidi teistsuguse hinnakirjaga. Klient ise otsustab, kas on nõus või loobub ja võtab järgmise, mis sõidab "naljahinnaga". Meie eesmärk on stabiilsem hind nii juhi kui kliendi jaoks," sõnas Olavi.

Ometi ütleb ühistranspordiseadus, et kui sõit tellitakse läbi platvormi, tasub sõitja infoühiskonna teenuse vahendusel arvestatava, ehk äpis kuvatava hinna järgi? "Me küsisime ühe targema inimese käest arvamust. Platvorm kuvab hinna, aga kui juht teavitab kirjalikult taasesitatavas vormis muudetud hinnast, näiteks saadab kliendile sõnumi või on hind akna peal nagu taksodel, ja klient on nõus, siis tuleb lihtsalt teha platvormi hinnaülevaates parandus," ütles Olavi.

Ähvardavad Taxify tegevusloa peatamisega

"Antud teatise alusel hinna muutuse mitte teostamisel võib antud teatisele alla kirjutanud juhtide allkirju kasutada Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumile järelvalve avalduse esitamiseks ja Taxify Estonia OÜ taksoveo tegevusloa nr TVL004029 peatamiseks seoses seaduse mitte täitmisega," seisab Facebooki postituse lõpus ähvardav sõnum.

Taxify kõneisikuid kommentaari saamiseks tabada ei õnnestunud.