Taxify juht: edasi vaatame Skandinaaviat, Saksamaad ja Hollandit

Taxify teatas täna, et hakkab teenust pakkuma Pariisis. Ettevõtte tegevjuhi Markus Villingu sõnul on eesmärk saada Euroopa suurimaks transpordiplatvormiks ning järgmise kahe aasta jooksul loodetakse laieneda Skandinaaviasse, Saksamaale ja Hollandisse.

Taxify teatas täna, et ettevõte alustab tööd Pariisis. Septembri alguses alustati tööd ka Londonis, kuid kolm päeva hiljem alustas kohalik transpordiamet eestlaste idufirma suhtes uurimise ning hetkel on idufirma töö peatatud.

"Pariisis on seadusandlus leebem," vastas Villing küsimusele, kas uuel turul on oodata Londoniga sarnaseid probleeme. "Siin ei ole platvormil endal luba vaja, oluline on see, et juhtidel oleksid litsentsid olemas. Londonis on erinev see, et ka plavormil on vaja eraldi luba ja selle hankimisega on meil läinud juba viis kuud aega."

Samas lisas ta, et järgmise paari nädala jooksul loodab ka Londonis loa kätte saada ja tööga edasi minna.

Mis on järgmine sihtkoht? "Praegu keskendume Prantsusmaale ja Suurbritanniale. Lähikuudel järgmisi suurlinnu pole tulemas," ütles Villing. "Eks muidugi eesmärk on saada Euroopa suurimaks transpordiplatvormiks ja enne peame suurlinnad nagu Pariis ja London ära katma. Edasi tulevad Skandinaavia, Saksamaa ja Holland, kuid nendega läheb aasta-kaks aega, olenevalt regulatsioonidest."

Uue turu vallutamise maksumus sõltub Villingu sõnul linna suurusest. "Pariisis on eelarve ikka mitmed miljonid eurod, et teha piisavalt turundust juhtide ja klientide meelitamiseks," ütles ta.

Klientide saamine on Villingu sõnul alguses lihtne. "Esimesed, meedia vahendusel meid leidnud kliendid tulevad kergesti. Kuid kui turule tulemise nädala uudised ära vajuad, siis tuleb hakata pingutama. Just esimesed kuud on keerulised," ütles ta.