Taxify juht: loodame juhtkonnaga sel nädalal kokkuleppele jõuda, kui seda ei juhtu, tulevad juba tipptunnikohvid

Täna Taxify juhtkonnaga kohtunud sõidukijuhid loodavad uue hinnasüsteemi muutmisel kokkuleppele jõuda selle nädala jooksul.

„Juhtkond kuulas kohtumisel meie ettepanekud ära. Nad olid väga mõistvad ning loodan, et jõuame selle nädala jooksul kokkuleppele,“ lausus Taxify autojuht Olavi.

Taksojuhtide ettepanekute kohaselt peaks hinnasüsteemis hinnakordajat tooma madalamaks ning hinda ennast kõrgemaks. Sellega liiguks Olavi sõnul hinnastamise suhe paika. Selle ettepanekuga taksojuhid ei kaotaks ning liigutakse Olavi sõnul tagasi kahe nädala tagusesse aega.

Ka kliendi jaoks muutuks hind tema sõnul stabiilsemaks. Küll tähendab see, et tipptunnil võib hind kliendi jaoks olla kõrgem, mistõttu peaks hinnatõusul olema piir . „Sõiduhind ei saa olla kallim kui tavataksoga sõit,“ tõdes Olavi vastuseks küsimusele, milline see hinnalagi nende nägemusel oleks.

Teise olulisema nõudmisena soovivad juhid tagasiside läbipaistvamaks muutmist ehk juhil peab olema selge, mis on need puudujäägid, mida talle ette heidetakse ning mida ta peaks parandama.

Taxify juhtkond peab juhtidele oma ettepanekud esitama kolmapäevaks.

Kokkuleppele jõutakse juhul, kui juhtkonna poolt pakutav uus hinnastamine juhtidele sobib ning sellisel juhul jätkatakse tööd tavapärasel moel. „Kui pakutav kokkulepe juhtidele ei sobi, siis peame edasi vaatama,“ lausus Olav. "Eks siis jätkame kohvitamisega, aga siis on tegemist juba tipptunnikohviga," ütles ta viidates reedeõhtusele streigile, mida juhid ise õhtukohviks nimetasid.

Praegu sõidavad juhid edasi, sest ootused kokkleppele jõudmise osas on kõrged. Kui aga kokkulepet ei sünni, siis tuleb juhtide Taxifyst lahkumise laine, seda eriti Taxify kirjadega rendiautode kasutajate seas.

Taxify juhtkonna ning autojuhtide vaheline probleem sai alguse enne jõule, mil ettevõte katsetas uut dünaamilist hinnastamist.

Taxify kommunikatsioonijuht Marilin Noorem selgitas eelmisel nädalal, et uue ehk dünaamilise hinnastamise süsteemi põhimõte on pakkuda juhile võimalust jälgida reaalajas muutuvat nõudluse taset ning sel moel pakkuda klientidele lühemat ooteaega ning õiglasemat hinda.

Olavi sõnul tähendab dünaamiline hinnasüsteem seda, et piirkonnas, kus on rohkem klienti, läheb hinnale peale kuni kahekordne hinnakordaja. Piirkonnas, kus kliente palju ei ole, küsitakse baastasu ehk 0,99 eurot alustustasu + 0,32 eurost kilomeetri hinda. Kuna Tallinn on nii väikse rahvastiku arvuga, siis kordaja ei tõuse. Varasemalt oli tema sõnul keskmine tunnihinne uue dünaamilise hinnastamise omast 30% kõrgem ehk uue süsteemiga kaotasid juhid tasus 30%.

Eriti mõjutab dünaamiline hinnastamine neid juhte, kes kasutavad Taxify kirjadega rendiautosid, sest kui teised juhid maksavad Taxifyle ainult vahendustasu ehk kindlat protsenti sõiduhinnast siis nn rohesabad peavad maksma lisaks ka auto rendi.