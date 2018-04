Taxify juht: maksud ja muud kulud maha arvestades teenime 200 töötunni eest 300 eurot kuus!

1200 eurot miinus kütus ca 215 eurot = 985 eurot

985 eurot miinus autorent/liising 500 eurot (arvestatud keskmine) = 485 eurot

485 eurot miinus auto puhastus 30 eurot = 455 eurot

455 eurot miinus töötasu maksud = 327 eurot

Seega jääb juhile kätte 327 eurot ca 200 töötunni eest!

Siinkohal pean siis mainima, et ei saa süüdistada juhte maksudest kõrvale hoidmises, sest juhtidel on hetkel valik: kas maksta kõik maksud ausalt ja siis teenida 1,55 eurot tunnis, mis on alla seadusest tuleneva miinimumi ning elamiseks ebapiisav. Juhtide arvates peaks siin sekkuma riiklikult maksu- ja tolliamet, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja MUPO (järelvalve osas) ühiselt.

Võrdluseks võin tuua, et ametlik taksojuht teenib peale kõikide kulude (k.a. maksud) tasumist ligi 5 eurot tunnis. Nagu foorumitest olete lugenud siis juhid ei ole rahul Taxify hinnastusega ning nende jutt juhtide kuulamisest on must huumor. Juhid kogunesid juba jaanuaris, et teha Taxifyle selgeks nende hinnapoliitika mõttetud ja tagajärg. Kahjuks ei kuulatud siis juhte ja ei tehta seda ka täna.

Õnneks on enamus juhte juba saanud aru, et Taxifys midagi eriti paremaks ei lähe ning nad on lahkunud. Paljud on asunud taksofirmadesse tööle. Kahjuks on Taxify värbamiskampaania nüüd suunatud eesti keelt mitte-kõnelevatele isikutele. Nende isikutega on kahjuks lihtsam ajada mulli suurest teenistusest, jättes mainimata kõik kohustuslikud maksud. Siiski Taxify on korraldanud ühe ettevõtluskoolituse, kuid olles tutvunud nende koolitusmatejalidega, siis jäetakse palju ka seal rääkimata.