Taxify kaasas veel 175 miljonit dollarit, ükssarviku tiitel on käes!

Taxify asutas 2013. aastal toona 19-aastane Markus Villig. Täna on Taxify kõige kiiremini kasvav sõidujagamisplatvorm maailmas, millel on üle 10 miljoni kasutaja ning üle poole miljoni juhi rohkem kui 25 riigis.

Forbes on paigutanud Markus Villigi Euroopa kolmekümne väljapaistvama alla 30-aastase juhi hulka. Samuti paigutas Nordic Business Report äsja Markus Villigi mõjukaimate Põhja-Euroopa noorte ettevõtjate pingerivis teisele kohale. Tänavu pälvisid Markus ja Martin Villig Eesti aasta ettevõtja auhinna maailma juhtivalt ärikonsultatsioonide ettevõttelt Ernst & Young.

Daimler AG on kasvanud välja ettevõttest Benz & Cie, mis asutati 1883. aastal Karl Benzi poolt. Karl Benz on tuntud kui maailma esimese sõiduauto leiutaja. Benz & Cie liitus 1926. aastal Gottlieb Daimleri ja Wilhelm Maybach’i asutatud ettevõttega Daimler Motoren Gesellschaft. Täna kannab ettevõte nime Daimler AG ning on üks maailma suurimaid premium-klassi autotootjaid.