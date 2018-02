Taxify kaasasutaja: uue süsteemi rakendamise ajastus oli halb

Taxify kaasasutaja Martin Villig ütleb, et nende uus hinnasüsteem aitab tellimused kiiremini täide viia, ent möönab, et ajastus oli halb. Baashinna tõstmises ta head alternatiivi aga ei näe.

"Dünaamiline tähendab, et tavapärasel ajal maksab klient baashinda. Kui aga kuskil piirkonnas tekib juhtide defitsiit, siis rakendub hinnakordaja, mis motiveerib juhti kliendi juurde sõitma ja tagab kliendile suurema tõenäosusega auto," selgitab ta ja lisab, et maksimaalne hinnakordaja on 2,5 korda.

Ta lisab, et kui baashind on paljudele klientidele atraktiivne, on sõitjaid rohkem ka madalperioodidel ja juhid ei pea niisama ootama. "Hinnakordaja aga tähendab, et ka tipptunnil saavad need, kes soovivad ja on valmis kõrgemat hinda maksma, endale piisava aja jooksul auto."

Villig toob välja, et kui juhid asusid rääkima 70-80 tunnistest töönädalatest, mis on vajalikud, et üleüldse plussi jõuda, uurisid nad, kui palju on sellise ohtliku koormusega sõitvaid juhte. "Neid võib üles lugeda ühe käe sõrmedel, nende teenistused on aga rekordilised. Neil juhtidel, kes on võtnud endale rendikohustuse, sõidavad aga vaid mõned tunnid nädalas ja madalperioodil, on tõepoolest risk jääda miinusesse."

Kas äärelinnas või linnast väljas on nüüd keerulisem autot saada? "Juhid on öelnud, et nad pole enam motiveeritud kesklinnast väljaspool tellimusi vastu võtma. Meie andmed näitavad aga, et jaanuaris on autode kättesaadavus võrreldes detsembriga tõusnud, seda nii Tallinnas kui väljaspool pealinna," lisab Villig.

Ta nendib, et uue süsteemi rakendamise ajastus oli halb, kuna jaanuaris on inimesed kokkuhoidlikumad. "See väljendub nõudluses, mis on kuni 20 protsenti väiksem. Teisisõnu, kui juhid räägivad kuni 30 protsenti vähenenud teenistusest, siis mängib sesoonsus siin suuremat rolli kui muutunud hinnad. Soodsam hind peaks aga kutsuma sõitma rohkem kliente. Seega kasvab peatselt ka nõudlus, seda nii veebruari palgapäevade kui ka üldiselt klientide arvu kasvu tõttu."

Taxify sõidujuhid soovivad baashinna tõstmist, kuid Villigi hinnangul siis klientide ja sõitude arvu kasv pidurduks. "Teisisõnu, hinna tõstmisega leevendaksime juhtide muret, kaotaksime aga tulevastes klientides. Lisaks teeniksime hinnatõusuga ära klientide meelepaha."

Villig lisab, et kõige olulisem on hea otsesuhtlus juhtidega, et kuulda nende käest nii fakte kui arvamusi, mida ringleb foorumites ja meedias. "Tahame parandada viga, mille tegime, kui ei selgitanud muudatust juhtidele piisavalt. Juhtide tagasiside põhjal oleme juba muutnud hinnasüsteemi aluseks olevat algoritmi juhtide kasuks. Plaanime peatselt lisada jootraha jätmise võimaluse. Samuti kavandame tühitellimuse tasu ja ooteaja tariifi rakendamist. See väärtustaks rohkem juhi tööaega ja vähendaks tühjalt sõidetud kilomeetrite kulu juhi jaoks."