Taxify kiidab: meie tanklas võib juht paagilt säästa ligi 10 eurot

Taxify autopargi halduri Heigo Protteni sõnul on oma tankla avamine end hästi õigustanud. “Kütusehind on jõudsalt tõusnud. Kui inimene peab valima, kas tasuda paagitäie eest viis eurot rohkem või vähem, siis mõistagi eelistab ta vähem maksta. Esialgu tulid teised kütusefirmad küll odava hinnaga kaasa, ent pikas perspektiivis saab nii soodsaid hindu hoida vaid juhul, kui ärimudel seda tervikuna toetab. Meie eesmärk pole teenida kasumit kütusemüügilt, vaid teha Taxify juhtidele parimaid pakkumisi. Tee kümme sõitu kuus ning tangi soodsalt, ehk motiveerib see inimesi meie platvormiga liituma,” rääkis ta.

Taxify tankla postihind tavaklientidele on hetkel 1,36 eurot mootoribensiini 95 liitrilt ja 1,32 eurot diislikütuse liitrilt. Eelmisel kalendrikuul vähemalt kümme sõitu teinud registreerunud Taxify juhid saavad ID-kaardi alusel tankida sellest veel neli senti madalama kütuseliitri hinnaga.

“Olenevalt kütusepaagi suurusest võib Taxify juht meie tanklas säästa ligi kümme eurot ühe paagi kohta, seda võrreldes pealinna tanklate keskmiste postihindadega täna hommikul. Näib, et meil on kujunenud välja ka oma lojaalsed kliendid, kes tangivad meie juures kuni kümme korda kuus,” lisas Protten.

Viimase kuu jooksul tankimas käinud klientidest 42% ostsid bensiini ning 58% diislikütust. Filtri tee ääres (Töökoja 4) asuvat automaattanklat varustab kütusega suurim kodumaine kütuste jaemüüja Olerex.