Taxify kontori ja autojuhtide nägemused sissetulekutest on kardinaalselt erinevad

Siinkohal pean siis mainima, et ei saa süüdistada juhte maksudest kõrvale hoidmises, sest juhtidel on hetkel valik: kas maksta kõik maksud ausalt ja siis teenida 1,55 eurot tunnis, mis on alla seadusest tuleneva miinimumi ning elamiseks ebapiisav. Juhtide arvates peaks siin sekkuma riiklikult maksu- ja tolliamet, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja MUPO (järelvalve osas) ühiselt.

Taxify: arvutused juhtide teenistuse kohta ei ole korrektsed

Võtame Taxify juhi arvamusavaldust kui tagasisidet, et ka hinnatõus ei ole rahuldanud kõiki juhte. Platvormi haldajana peame aga arvestama, et hinnatõus ei tooks kaasa sõitude arvu vähenemist, mis samuti juhi teenistust mõjutaks. Juhtidele saadetud küsitluses, millele muudatusi tehes tuginesime, oli palju neid, kes äsja rakendunud boonussüsteemi endale eelnevast süsteemist sobilikuks ja paindlikumaks pidasid. Seega leidub palju juhte, kes autorile vastu vaidleksid.

Toodud arvutused juhtide teenistuse kohta ei ole kahjuks korrektsed ja ei ühti andmetega, mis juhid meile ise oma kulude kohta andnud on (500-eurone autoliising viitab ilmselt juba luksusklassi autole). Oleme varem välja toonud, et tavakoormusega juhil, kes on end ettevõtjaks vormistanud, jääb igakuine netotulu kõiki kulusid ja makse maha arvestades 700-900€ juurde. Sealjuures on tegu paindliku töövormiga, mis on paljude juhtide eelistus.

Autor eksib ühistranspordiseaduse tõlgendamisel. Vajalike lubade olemasolu on tõepoolest vedaja kohustus, valdavalt on vedajaks aga ikkagi juht, samuti autopargi omanik või taksofirma. Nii näiteks on vedajaks Taxify Estonia OÜ, mis teenindab meie oma logodega autoparki ja mille tegevusloa all sõitvad juhid omavad kõik korrektseid dokumente, nii teenindus- kui sõidukikaarti.

Taxify on juhtide abiga ja kriitilisemate häälte kiuste jätkanud kasvu ka viimastel kuudel, väide juhtide lahkumise kohta pole seepärast tõsi. Töötame teenuse kallal edasi ja loodame, et avalik arutelu Taxify teenuse ümber aitab kaasa kogu transpordivaldkonna arengule.