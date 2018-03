Taxify: külm ilm on toonud kaasa rekordnõudluse

Taxify teatel on ootamatult külm veebruarikuu toonud kaasa rekordarvu sõidutellimusi, mis kergitas juhtide kassad möödunud detsembrikuuga võrreldavale tipptasemele.

“Möödunud nädalate jooksul on tellimuste arv järjest rekordeid püstitanud. Ilm mõjutab nõudlust alati, sel korral on aga erinevate asjaolude koosmõjul Taxifyd kasutanud rohkem reisijaid kui kunagi varem - tellimuste arv on 40% suurem kui möödunud aasta veebruaris,” ütles Taxify Eesti tegevjuht Hanno Liiva.

“Jälgime ka juhtide keskmist tellimuste arvu tunnis, see on rekordtasemel. Võrreldes jaanuariga on tellimuste arv tunnis tõusnud 16% võrra ja aasta eelmise aasta veebruariga võrreldes koguni 62% võrra,” lisas ta.

Nõudluse vähenemist võib oodata märtsi teises pooles. “Märtsi algus toob tavapäraselt reisijaid juurde. Aga kui ilmaolud kuu lõpupoole paranevad, siis on rohkem inimesi taas valmis jala käima või ühistransporti kasutama,” ütles Liiva.