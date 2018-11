Taxify laieneb ka Ida-Virumaale

Taxify esindaja Aleksei Kolesnikov näeb piirkonnas olulist transpordiprobleemi, mis vajab lahendust. "Vestlesime kümnete kohalike juhtidega. Narvakad liiklevad kolmnurga vahel, mille läänepoolne ots asub Sillamäel, idapoolne ots Narvas ning põhjapoolne ots Narva-Jõesuus," kirjeldas ta.

Kolesnikovi sõnul võib tavapärane taksoteenus jätta inimese Sillamäele pikaks ajaks ootama. "Samas maksab sõit palju, kuna juht peab arvestama võimaliku tühisõiduga tagasi. Tehnoloogia abil saame tühisõitude hulka vähendada ning tarbija saab mõistliku hinna nii linnas kui linnast välja sõitmiseks," lausu Taxify esindaja.

Transpordiplatvormi sõidualustustasu Narvas on 50 senti, kilomeetri hind 20 senti ja minuti hind 10 senti, ühe sõidu minimaalne maksumus on 2 eurot.

Taxify teenusega tutvumiseks kehtib Narvas novembrikuu jooksul klientidele sooduspakkumine – esimeselt 10 sõidult saavad reisijad 50 protsenti soodustust, maksimaalne soodustus on 2,5 eurot. Samuti kehtib Taxify Narva juhtidele novembris hinnagarantii, mis tähendab, et juht saab iga sõidu eest kätte vähemalt 3 eurot.

Taxify kaalub teenuse pakkumist ka Kohtla-Järvel ja Jõhvis. "Kohtla-Järve ja Jõhvi kesklinna lahutab 10-minutine autosõit. Kokku elab neis linnades pea 50 000 inimest. Kui seal on juhte, kes soovivad Taxify platvormi kasutada, siis palume neil äpp alla laadida. Nii saame teada, kui tõenäoliseks võib seal teenuse pakkumist pidada," rääkis Kolesnikov.

Taxify on Eesti päritolu transpordiplatvorm, mille eesmärk on muuta linnades liikumine lihtsamaks, kiiremaks ja usaldusväärsemaks. 2013. aastal Martin ja Markus Villigi poolt asutatud ettevõte tegutseb rohkem kui 25 riigis. Eestis on Taxify seni teenus pakkunud vaid Tallinnas ja Tartus.