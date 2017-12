Taxify laienes uuele kontinendile

Eestlaste Markus ja Martin Villigu asutatud taksoäpp Taxify alustas tegevust ka Sydneys, Austraalias. Uuel kontinendil on Taxifyga liitunud juba üle 4000 juhi. Veel enne jõule tahetakse jõuda ka Melbourne'i.

Australian Financial Review kirjutab, et Taxify põhikonkurendil Uberil on olnud ülemaailmselt halb aasta ning probleemid on jälitanud neid ka Austraalias - Victoria osariigis ähvardas neid näiteks illegaalselt tegutsemise tõttu kohtuasi.

Taxify on seevastu lubanud, et võtab juhtidelt vahendustasu 15 protsenti võrreldes Uberi 25 protsendiga ning küsib ka sõitjatelt madalamat hinda.

Taxify Austraalia äri on juhtima võetud Sam Raciti, kes oli varasemalt söögikohtade äpi Zomato Australia juht.

Taxify lubab ka, et aastal 2018 ületab käive üht miljardit dollarit. See tähendab aga Taxify platformi kaudu toimuvate sõitude kogukäivet (GMV - gross merchant value), millest Taxify teenib komisjonitasu sõltuvalt riigist ca 15% suurusjärgus.