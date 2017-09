Taxify loodab järgmiseks nädalaks taas Londonis tegutsema hakata

Eesti taksotellimisrakendus Taxify loodab hiljemalt järgmise nädala alguseks Londoni transpordiameti pretensioonid rahuldada ja tegevust Suurbritannia pealinnas jätkata, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

5. septembril Londonis tegevust alustanud Taxify pidi kõigest kolm päeva hiljem töö seiskama, sest Londoni transpordiamet algatas nende suhtes uurimise.

Nimelt selgus, et ettevõte ei ole Taxify nime all registreeritud kui erasõiduteenuse pakkuja, mistõttu ei olnud neil õigust võtta vastu sõidubroneeringuid.

Taxify tegevjuht Markus Villig ütles ERRile, et praegu käivad töö jätkamiseks ettevalmistused - Londoni transpordiamet soovis neilt täiendavate turvanõuete täitmist ning selle nädala lõpuks loodetakse kõik korda saada.

"Plaan oleks meie poolt avada kuskil sellel või järgmisel nädal," sõnas ta.

Varem on Taxify toonud esile Londoni transpordiameti soovimatust nendega dialoogi pidada või taotluse õnnestumiseks soovitusi anda. Ameti suhtumine ei ole Villigi sõnul paremaks läinud, kuid ettevõte on jõudnud teistsuguse juriidilise lahenduseni.

"Esimesel korral nad ei olnud rahul selle litsentsitud ettevõttega, mis meil on, aga seekord me leidsime teistuguse juriidilise lahenduse, millega me näeme, et nad peaks rohkem rahul olema. Me nüüd ootamegi nende poolt viimast kinnitust, et saaks avada," lausus ta.

