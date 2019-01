Taxify on blokeerinud Mupo telefoninumbrid, et nad ei saaks juhtide tegevust kontrollida

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametiautod. Foto: Hendrik Osula

Kujutage ette näiteks olukorda, kus alkoholimüüja ütleb järelevalvet teostavale organile, et te käite meid liiga tihti kontrollimas, me keerame ukse teie jaoks kinni, kui tahate tulla, siis kindlal ajal, kui me valmis oleme. Selline asi on juhtunud Taxify ja Mupoga, kellest viimane peaks kontrollima esimese tegevust, aga Taxify on blokeerinud Mupo telefoninumbrid, kirjutab Geenius.ee.