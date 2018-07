Taxify on koos Uberiga Aafrikas sattunud tule alla. Juhid streigivad juba mitmendat päeva, kliendid on marus

Africanews.en ja teised Aafrika uudiseid kajastavad väljaanded kirjutavad olukorrast Keenias, kus kahe suure sõidujagaja, meie Taxify ning Uberi, kliente ajab närvi juba mitmendat päeva kestev streik. Kahe sõidujagaja juhid protestivad madalate hindade ja kõrgete komisjonitasude üle. Nad väidavad, et peavad töötama pikki tunde väikese teenistuse eest. Samasuguse surve alla on Taxify varem sattunud ka Eestis.

Juhtide ühendus, mis esindab umbes 2000 Taxify ja Uberi juhti veab juba nädala kestnud rakenduse kinni keeramise protesti. Lisaks soovivad nad, et riigi valitsus klassifitseeriks sõidujagajad transporditeenuse pakkujateks.

Juhid ütlevad, et hinnad on klientide jaoks pidevalt langenud, sest konkurents sõidujagamise turul on pingestunud. Keskmine Uberi, Taxify või teiste jagajatega sõit maksab 1,5 dollarit. Samas ütlevad nad, et tehnoloogiafirmade poolt arvutatud kulu kilomeetri kohta on tegelikkuses palju suurem. Selle tulemusel peavad mitmed autojuhid töötama pikki tunde, et neis viletsais tingimustes ellu jääda.

Mida juhid soovivad?

Taxify, Uberi ja teiste jagajate juhid nõuavad, et hinnad kahekordistataks ja et vähendataks komisjonitasusid. Uber võtab hetkel 25% komisjonitasu igalt sõidult, Taxify ja Little Car võtavad 15%. Lisaks soovivad juhid, et jagajad muutuksid seaduse silmis tehnoloogiafirmadest transpordifirmadeks.