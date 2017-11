Taxify palkab Tartu kontorisse 70 spetsialisti. Keda täpsemalt?

Eestist alguse saanud ja täna kõige kiiremini kasvav Euroopa taustaga sõidujagamise platvorm Taxify palkab sel aastal Tartu kontorisse 20 uut arendajat ning 50 klienditoe spetsialisti.

Taxify arendusmeeskonna juhi Rain Johansoni sõnul on arenduskeskuse uuteks projektideks andmekaeve ning töö masinõppel põhinevate algoritmidega. "Viimase aastaga on sõitude arv kümnekordistunud. Kiire kasvu juures vajame tipptasemel klienditoe spetsialiste ja IT-talente, et hallata tuhandete reaalajas toimuvate sõitudega platvormi ning mobiilirakendust üleüldiselt masinõppe abil efektiivsemaks muuta," lisas Johanson.

Taxify on 2013. aastal asutatud eestimaine tehnoloogiafirma, mis arendab ülemaailmset taksode ja sõidujagamise platvormi. Taxify tegutseb 20 erinevas riigis Euroopas, Aafrikas ja Kesk-Ameerikas, vahendades aastas kümneid miljoneid sõite enam kui 3 miljonile kliendile. Ettevõte kasvab iga kuu 15-25%, olles selle näitajaga täna kõige kiiremini kasvav Euroopa taustaga sõidujagamise platvorm.

Vabade töökohtade kirjeldused leiab Taxify kodulehelt.