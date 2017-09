Taxify pandi Londonis proovile: mida arvavad britid eestlaste teenusest?

Briti väljaanne Business Insider testis Londonis äsja alustanud Taxify tööd. Järeldused olid kahetised – hind on küll Uberiga võrreldes palju soodsam, kuid Taxify rakendusel on omad vead.

Taxify on lubanud turuliidrist Uberist soodsamaid hindu ning autojuhtidele paremat palka. Äppi testinud inimeste sõnul on rakendus Uberile sarnane, kuid keerulisem. Näiteks ei olevat selge, kuhu peab märkima sõidu alguspunkti ja kuhu sihtkoha.

Esimene sõit: 8 naela

„Peale Chickwickis einestamist laadisin endale Taxify rakenduse, leidsin promokoodi ning tellisin sõidu 9,6 miili (15,4 kilomeetrit) eemal asuvasse Tulse Hilli. Rakendus arvutas sõidu hinnaks 11 naela, millest arvestatakse maha 3 naela promokoodi kasutamise eest!“ rääkis esimene testija Sam Shead.

„Esimene autojuht, kes sõidu aktsepteeris oleks jõudnud kohale 22 minuti pärast, kuid ta tühistas sõidu ning järgmine juht oli juba seitsme minuti kaugusel. Uus juht eksles küll veidi ringi, kuid jõudis kohale 10 minuti pärast. Imelikul kombel sõitis ta rakenduses lubatud Seati asemel Toyota Priusega.“

„Hüppasin oma tüdruksõbraga sisse ning juht küsis sihtkoha postiindeks, kuigi ma olin juba sihtkoha sisestanud. Autol oli üks suur probleem: terve tagumine iste oli niiske ning haises. Kas keegi oli siia varem oksendanud? Sõbralik autojuht ütles, et istmeid olid värskelt puhastatud ning rohkem me ei küsinud,“ rääkis Shead.

„Peale sõitu saadeti automaatselt e-mail, kus küsiti sõidu kohta tagasisidet. Ma kirjeldasin tagumise istme probleemi ning mulle pakuti 5-naelast allahindlust järgmisele sõidule. Kokkuvõttes ei ole niiske tagumik suur probleem, kui saad Londoni ühest otsast seise sõita 7,9 naela eest. Uberis oleks see sõit maksma läinud 19 kuni 26 naela.

Teine sõit – tasuta?

„Taxify-sarnased firmad võivad väita, et nad hoolitsevad oma juhtide eest ja on hinnas konkurentsivõimelised, kuid lõpuks on nad kõik ühesugused. Kuid sa oled kasutanud Uberit, siis sa tead, millest ma räägin,“ ütles teine testija Rob Price.

„Ma võtsin auto, et sõita meie kontorist Aldgate-ist oma korterisse Põhja-Londonis. Taxify auto oli mugav ja puhas BMW, mille juht oli väga sõbralik. Meil oli küll probleeme ummikutega, kuid ma ei saa selles süüdistada Taxifyd. Rakendus lubas ming koju viia 27 minutiga, kuid reaalsuses kulus 38 minutit.“

„Kummaline on see, et rakendus ei küsinud minult raha ega andnud kviitungit, mis on imelik, aga ma ei hakka tasuta sõidu pärast kaebust esitama. Ka mu pangakontolt ei läinud raha maha,“ rääkis Price.

„Autojuht oli varem sõitnud Uberi jaoks, kuid nüüd plaanib jagada tööaega Taxify-ga 50:50.“

Kolmas sõit: 3,2 naela

„Tellisin takso ettevõtte peakontorisse, et sõita Põhja-Londonisse. Taxify äpp on Uberi omale sarne ning autot tellides näitas, et juht saabub 12 minuti pärast,“ rääkis kolmas testija Shona Ghosh.

„Minu autojuht Hamza töötas varem Uberis ning mina olin tema kolmas Taxify klient. Kuna ma polnud kindel, kui korralikult Taxify autojuhtide tausta kontrollib, siis jagasin oma asukohta kolleegidega. Mul polnud otsest põhjust karta kuna Taxify CEO kinnitas, et firma kohtub kõikide registreeritud töötajatega, kuid üksinda sõites võtsin igaks juhuks kasutusele ettevaatusabinõud,“ ütles ta.

„Teenus oli Uberiga sama heal tasemel. Autojuht rääkis, et konkurents turul on hea uudis autojuhtide jaoks, sest sunnib Uberit oma juhte rohkem hoidma. Kahe erineva firma all sõitmine on kasulik ka selles osas, et autojuhtidel on vähem ootamist – kui Uberis tellimusi pole, siis Taxifys võib olla.“

„Samas rääkis Hamza ka ühest murettekitavast trendist. Nimelt liituvad Taxifyga sageli need juhid, kes on Uberist erinevatel põhjustel välja visatud. Siiani on Uber olnud väga range oma juhtide osas, kontrollides sageli nende käitumist. Kuid konkurendi tekkega võib firma oma standardeid alla lasta, et mitte kaotada autosid,“ kirjeldas Gosh.