Taxify peab Euroopa kohtu otsust halvaks uudiseks: karmid kohalikud regulatsioonid pidurdavad konkurentsi

Transpordi valdkonda vaja reguleerida minimaalselt, kuid mõistlikul tasemel - iga autojuhi taustakontroll ja autode kindlustus. See tagaks turul laialdase avatud konkurentsi ja piisava valikuvabaduse klientidele, ütles Taxify asutaja Markus Villig tänast Euroopa kohtu otsust kommenteerides.

"Ootasime Euroopa kohtult pigem sõidujagamise platvormide defineerimist digitaalse teenusepakkujana, mis oleks loonud paremad eeldused innovatsiooniks ja avatud konkurentsiks.

Täna on Euroopas veel hulk "suletud" turge nagu Saksamaa, Hispaania, Itaalia, Ungari ja Skandinaavia - kus taksode esindusühendused on suutnud tugeva lobitöö tulemusena sõidujagamise kohalikul turul keelustada. Sellised karmid regulatsioonid kaitsevad vaid väikese grupi taksojuhtide huvisid, kuid piiravad oluliselt vaba konkurentsi ja klientide valikuvõimalusi. Sellistes riikides on takso jätkuvalt luksusteenus, mida kohalikud inimesed kasutavad harva," ütles Villig.

"Taxify tegutseb täna 22 riigis ja me töötame aktiivselt koostöös paljude riikide ja linnade regulaatoritega. Eesmärgiks on baastasemel regulatsioon, mis tagaks teenusele baaskvaliteedi, kuid lähtuks ennekõike klientide ootustest ja valikuvõimalustest."

Euroopa kohus otsustas täna, et Uber ei ole tehnoloogiaplatvorm, vaid sisuliselt taksofirma, mis peab tegutsema samadel alustel teiste transpordiettevõtetega.