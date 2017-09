Taxify protsessib Londoni transpordiametiga

Taxify, kellelt Londoni transpordiamet skeemitamise eest litsentsi ära võttis, nimetab ametit "kõige vaenulikumaks regulaatoriks, keda oleme kohanud". Taxify alustas Londonis teisipäeval, kuid juba reedeks oli neil litsents läinud, kirjutab Business Insider.

Londoni transpordiamet teatas, et Eesti sõidujagamisfirma vastu, mis lootis Uberit lüüa odavamate hindadega, on algatatud "kiireloomuline menetlus".

Probleemiks on Taxify "ebatavaliselt" skeemid litsentsi saamiseks. Enamus firmasid hangib endale ise litsentsi. Taxify aga ostis ära kohaliku taksofirma, millel juba on litsents. Regulaatorid aga ei taha sellisest skeemist midagi kuulda.

Taxify üritas skeemi abil vältida aegavõtvat loa taotlemise protsessi. Nende argument on praegu Londonis, et juhid töötavad just ostetud tütarfirma, mitte Taxify enda jaoks, kes pakkuvat vaid tarkvara. Taxify on ka juhtidele saatnud sõnumi, kus hoiatab neid, et nad ei nimetaks ennast Taxify juhtideks.

Transpordiamet tühistas ka kohaliku firma City Drive Services litsentsi ja hoiatas juhte, et nad ei võtaks kliente vastu kummagi firma kaudu.

Taxify väidab vastu, et amet kaitsvat "praeguse monopoli huve" - ilmne vihje Uberile.

Londoni klassikaliste taksode juhid pole Taxify suhtes sugugi sõbralikult meelestatud, nimetades odavate hindade eest sõitmist "orjuseks".