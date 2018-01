Taxify sõidukijuhid pole firma "kompromissiga" nõus: klientide ja juhtide nöörimine jätkub

Taxify poolt pakuti juhtidele hinnasüsteemi osas kokkuleppeid, ent juhtide meelest oli see vaid poliitiliselt korrektne vastus, kuid mitte midagi ei muutu.

Taxify autojuht Olavi kirjutas sotsiaalmeedias, et Taxify'lt saadi vastus. Seal põhjendati, et kordaja algoritmi muudeti agressiivsemaks, et see hakkaks kiiremini ja agressiivsemalt tõusma ja säiliks siis selles piirkonnas kauem. Maksimaalne kordaja on 2,5.

"Teisest kvartalist tuleb Taxify süsteemi jootraha saamise võimalus, kliendi ootamise tasu ja mitte ilmumise puhul siis kompensatsioon," vahendas Olavi firma vastust ja lisas, et baashinna tõstmise arvutamine hetkel firma esindajate sõnutsi käib ja otsust selle kohta pole tulnud.

Olavi leiab, et see on poliitiliselt korrektne vastus, kuid mitte midagi ei muutu. Ta ütleb, et kordajate süsteemi tõttu võivad pettuda nii klient kui juht ise.

Tallinnast Sauele 10 euro või 40 euro eest

Olavi toob Delfile näite. Sõit Tallinnast Sauele võib maksta nii 10 eurot kui ka 40 eurot. Nimelt läheb hinnale peale hinnakordaja, kui piirkonnas on palju kliente. Ta ütleb, et paljud juhid püüavadki nüüd koguneda vaid nendesse piirkondadesse, kus ohtralt kliente.

90 protsenti sõite aga on siiani kordajata ja siis loeb baashind, mis on väga väike. Sisseistumine 99 senti ning kilomeeter 32 senti. Selle tõttu on taksojuhid pidevalt kahjumis. Olavi sõnutsi oleks õiglane, kui olekski konkreetselt üks baashind, mis kehtiks siis kõikjal. Soovitakse, et sisseistumine oleks 1,55 eurot ja kilomeeter 44 senti.

Ta toob võrdluse, et praeguses olukorras ollakse kui piraattaksod, mis võivad kliendile ootamatult ülikalli hinna lajatada. Tal endal oli hiljuti juhus, kus süsteemi tõttu tuli kliendile ootamatult kõrge hind ja too tunnistas ausalt, et pole nii palju raha. Olavi mõistis ega küsinud seda.

Süsteemi probleemide kohta lisab ta veel: "Kontor arvutab ettesõitu sellest hetkest, kui rakendusse saabub tellimus. Juhi statistika aga on, et ettesõit on kõik tühjalt läbitud kilomeetrid.

Näide: kesklinnast läheb klient Jürisse, enamasti ootab juht seal 5 minutit ja hakkab liikuma tagasi. Juhile tuleb uus tellimus linna sisse sõites lennujaama. Taxify jaoks on tühjalt sõitmist umbes 2 kilomeetrit, juhi statistika aga näitab 12 kilomeetrit."

Möödunud reede õhtul kogunesid juhid ettevõtte kontori lähedal asuvasse parklasse, et avaldada meelt uue hinnapoliitika vastu. Kokku kogunes ligikaudu 70-80 autot ja sadakond autojuhti.

Nad nimetasid üritust tipptunnikohvikuks ning sarnane üritus korraldatakse ka ülehomme.