Eesti idufirma Taxify lõpetas Soomes tegevuse, kuna ettevõtte juhtide sõnul puudub sealsel taksoturul avatud konkurents, kirjutab Äripäev.

Taxify kaasasutaja Martin Villigi sõnul olid Soomes suureks probleemiks piiratud taksolitsentsid. "Minu teada on Helsingis välja antud umbes 1200 litsentsi - näiteks Tallinnas on taksojuhte aga umbkaudu 3000," illustreeris Villig, lisades, et aastas annab linn välja umbes paarkümmend litsentsi ning nende järjekorrad on väga pikad.

"Puudub avatud konkurents, uued tegijad lihtsalt ei saa turule tulla," möönis ta.

Teiseks probleemiks on Villigi sõnul dispetšerite nappus. Enamikus Soome linnades on neid vaid üks, Helsingis kaks. "See tähendab, et sisuliselt on kaks kohta, kust inimesed saavad taksot tellida," lisas Villig.

