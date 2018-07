Taxify tehinguga said miljonärideks kümned inimesed. Üks Villigi-vendadest lendab Eesti rikkamate esiviisikusse

Kui eelmisel aastal Taxify omanikud Äripäeva rikaste TOPi ei jõudnud, siis sel aastal on Markus Villig suure tõenäosusega Eesti jõukamate inimeste nimekirjas lausa esiviisikus. See teeb temast selle aasta kiireima vara kasvataja, kirjutab Äripäev.

Veelgi enam - värsketest andmetest selgub, et Taxify-Daimleri tehinguga kasvatasid oma vara väärtust miljonite eurode võrra kümned inimesed. Pärast seda, kui Saksa autokontsern Daimler investeeris sel kevadel Taxifysse ligikaudu 150 miljonit eurot, kasvas viimase väärtus miljardi dollarini ehk ligikaudu 860 miljoni euroni. Selgus, et suure rahakaasamisega muutus ka ettevõtte aktsionäride ring üpriski laiaks - koos eraisikute ja ettevõtetega on osanikke nüüd kokku 25.

