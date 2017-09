Taxify vallutab Euroopat: homsest hakatakse kliente vedama Londonis

Eestimaine transpordiplatvorm Taxify käivitab homme Inglismaa ja Ühendkuningriigi pealinnas Londonis oma teenuse. Tuhanded juhid on valmis tellimusi vastu võtma. Taxify jaoks on see esimene Lääne-Euroopa suurlinn.

Taxify asutaja ja tegevjuhi Markus Villigu sõnul on London tohutu potentsiaaliga kiirelt kasvav turg. “Meil on ülimalt hea meel teatada, et esimeseks riigina Lääne-Euroopas avame teenuse Londonis. Oleme hoolikalt kuulanud, mida juhid ja kliendid vajavad ning pakume londonlastele soodsamat ning kvaliteetsemat alternatiivi olemasolevale monopoolsele turuliidrile”, ütles Villig. Taxify platvormi vastu on huvi olnud väga suur — ettevõte käivitab teenuse üle kolme tuhande registreerunud juhiga ning veel tuhanded ootavad, et läbida koolitus ning platvormiga liituda.

Taxify vahendustasu on 15%, mis on Uberi ja teiste konkurentidega võrreldes pea poole väiksem. Madalam vahendustasu võimaldab Taxifyl pakkuda soodsamat sõidu hinda klientidele ning kõrgamat teenistust juhtidele. Taxify usub, et juhtide rahulolu peegeldub ka paremas klienditeeninduse kvaliteedis. Taxify kohtleb juhte austusega, pakub paremaid teenimisvõimalusi ning funktsioone, mis aitavad juhil sõitmise võimalikult mugavaks teha. Näiteks Taxify rakendus võimaldab juhtidel valida tööraadiuse, mille piires on nad valmis tellimusi vastu võtma.

Loe veel

Taxify kasvamisel on kõige suuremaks piirajaks uute juhtide lisandumise kiirus. “Taxify platformil tegutseb täna pea 50,000 juhti ning ootame igas riigis uusi juhte liituma. Taxify eesmärgiks on olla autojuhtidele parim platform paindlikult lisaraha teenimiseks,” lisas Villig.

Taxify rakenduse on endale alla laadinud juba 15,000 londonlast ja kokku on Taxify kliendid Londonis teinud üle 70,000 otsingu, mis näitab selget klientidepoolset huvi Taxify teenuse vastu.