Taxify võttis tagasisidet kuulda ja tõstis sõidutasusid, kuid juhid pole endiselt rahul

Taxify juhtkonna ja autojuhtide vaheline probleem sai alguse aasta alguses, kui firma võttis kasutusele uue dünamiilise hinnastamise, mille põhimõte on pakkuda juhile võimalust jälgida reaalajas muutuvat nõudluse taset ning pakkuda seeläbi klientidele hetkeolukorra järgi lühemat ooteaega ja õiglasemat hinda. Süsteem näeb ette, et piirkonnas, kus nõudlus on suurem, on hind kõrgem. Piirkonnas, kus kliente on vähe, tuleb sõita baashinnaga ehk 0,99-eurose alustustasu ja 0,32-eurose kilomeetrihinnaga.

Taxify autojuhtide sõnul vähendas uus hinnasüsteem nende sissetulekuid 30%, sest paljud sõidud tuli teha baashinnaga.