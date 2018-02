Taxigo taksoäpi looja: ükski äri pole väärt kellegi alandamist

Taksoturule on kätte jõudnud aeg, kus üha enamad taksojuhid (endised nn sõidujagajad) tunnevad ennast petetuna ja otsivad suurtele sõidujagamisplatvormidele alternatiive. Usun, et äpid, mis sunnivad juhte orjusesse, marginaliseeruvad peagi platvormidest tavafirmadeks.

Alates 2017 suvest on paljud juhid konkureerivatest äppidest meile üle tulnud. Keskmiselt lisame oma äppi 70 uut juhti kuus, neist umbes pooled tulevad ära Taxifyst. Poole aastaga on konkurentide juures sõitnutest meile üle tulnud hinnanguliselt 250-300 juhti, täpselt pole ma neid üle lugenud. Viimane streigilaine on kahe nädalaga toonud veel 50 Taxify juhti.

Olen taksonduses tegutsenud 10 aastat. Esmalt alustanud taksojuhina, seejärel ehitanud üles Raadiotakso. 2014-2015 aastast olen väliste investorite abita arendanud omaenda taksoäppi Taxigo, millest on saanud Eesti suurimaid taksoäppe. Samm sammult läbi raskuste hangitud kogemused lubavad mul taksoturgu vaadelda sügavamalt kui ehk paljud uued tulijad seda oskavad.

Loe veel

Kui tulid Uber ja Taxify, lootsid paljud juhid, et nüüd saavad nad juurde kliente ja liitusid. Platvormid tegid tugevat turundust ja tööd lisanduski juurde. Kõik tundus muinasjutuline. Vaikselt aga liikusid äpid turuletuleku strateegia juurest edasi oma pärisstrateegia juurde. See nägi ette juhtide piiramist: nad ei saanud enam olla väljas oma brändiga, nende autosid ei näidatud äpis, äpp otsustas, kes ja kuhu millise kliendi järele sõidab ja äpp otsustas ka teenuse hinna.

Juhid lahkuvad äppidest alates suvest

Juhtide äravool paisus just piirangute kerkides. Need äpid on ise omaenda ärimudeli ohvrid: nad tahavad pakkuda klientidele madalaimat hinda, kuid unustavad, et sellise hinnaga pole neil süsteemis enam juhte. Aga töötajaid, keda käskida, neil ju pole! Juhid ootavad vaid tipptunde ja hinnakordajaid, et siis välja tulla. Ja nagu näitab elu, on nad eeskätt „mitte tipptuni ajal“ sõitma tulnud Taxigosse, kus lubame neil endil hindu kehtestada. Seda kõike, mis on ju lihtsalt pime loodusseaduste eiramise tulemus, oli oodata juba ammu. Nüüd jõudis see aeg lihtsalt kätte.

Juhtide pahameele tingibki ennekõike asjaolu, et suured sõidujagamisäpid suruvad peale, kui palju nad peavad sõitma ja mis hinnaga. See kunagine reklaam, et sõida ise millal tahad, pole osutunud päris tõeseks. Sest kui sa tahad saada preemiat, tuleb sõita siis, kui äpile sind vaja on. Ilma preemiata sõites oledki aga olukorras, kus parimal juhul tulud kulusid katavad, aga miinimumpalga väärset sissetulekut enam üle ei jää. Seda kuulen iga nädal uusi juhte meie võrgustikku vormistades. Alles eelmisel nädalal vormistasin Taxigosse sõitma 24 Taxifyst tulnud juhti, teist samapalju sel neljapäeval.Täielik hullumaja on lahti. Ma loen nende avaldusi ja kuulan jutte. Nad on kõik väga vihased, sest ei suuda oma tööga ennast ära toita.

Taxigos määravad juhid ise hinna

Tehku konkurendid kuidas soovivad, kuid Taxigo jätkab ka edaspidi Uberist ja Taxifyst erinevat poliitikat, lubades juhtidel ja taksofirmadel ise määrata teenuse hinnad ja valida autod ning otsustada teenuse kvaliteediga seonduva üle. Meie poliitika on lasta taksojuhtidel endil teha oma äri nii, nagu nad seda oskavad. Ise omale hinnad määrata. Kuid ülemäärast hinnalisa karta ei maksa, sest äpp kuvab klientidele iga auto hinnad ja sõidu lõpphinna, reeglina eelistatakse soodsamaid. Taksokliendi jaoks on seega hinnavahe sisuliselt olematu.

Teenuse marginaal on meil Taxifyst väiksem ja keskmiselt teenib juht tavajal meie juures sõites igalt sõidult 1 euro enam kui konkureerivates äppides. Kliendid seda eurot liigkasuks ei pea, kuid kuus 200-300 sõitu tegeva taksojuhi jaoks on see oluline teenistuse lisa.

Elu on näidanud, et vähemasti meie äpi kasutajad on eelkõige valikut hindavad inimesed, mistõttu püüamegi võimalikult läbipaistvalt kuvada klientidele kõik info: hinnad, autod,taksofirma nime, juhi nime ja pildi, et oleks, mille alusel valida. Ainus, kus me natuke rohkem kliendi abistamiseks sekkume, on teenuse kvaliteet: need juhid, kelle tagasiside on positiivsem, saavad alati äpis kuvades kõrgemad positsioonid. Kui parasjagu parimaid saada pole, on ka kehvematel võimalusi. Kedagi me süsteemist vaid vana auto või vuntside pärast välja ei arva.

Kuigi meil pole ei välisinvestorit ega laene, meist ei räägita peaaegu üldse meedias, oleme ometi suutnud vaikselt kasvada. Selle kasvu taga, ilma najata, on olnud soov teha koostööd nii taksofirmade kui erajuhtidega. Eelistame alati kompromisse vastandumistele. Koostööd survestamisele. See on mulle ainuomane. Konfliktide loomine ja jõuga kellegi endale allutamine pole minu meelest üheski äris jätkusuutlik praktika. Kumb taktika pikemas perspektiivis tulemuslikumaks kujuneb, näitab aeg.

Taxigo taksoäpp vahendas 2018 jaanuaris Eestis ligi 2000 taksot, sealhulghas 50 taksofirma ja sadade erajuhtide teenuseid. 2017 aastal telliti Taxigo süsteemis Eestis taksot 1,5 miljonil korral, mida on 52% enam kui 2016 ja 5 korda enam kui 2015. aastal. Kui keegi ajakirjanikest tahaks, võiks ta üles otsida meie juhid ja neilt küsida, kas neil oleks ka soovi millegi pärast streikida.

Viimasena. Oleme sarnaselt Taxifyga püüdnud laieneda ka teistele turgudele, kuhu meid on kutsutud ammu. Kahjuks on Taxify seni nn "vennaliku" eesolijana alati oma juhte meiega koostöö eest hoiatanud, lubades nad päevapealt tööta jätta. Ja nii on ka läinud. Taxify firmauhid ei ole minuga isegi telefonis olud nõus rääkima. Oleme vastanud sellega, et lubame Taxify brändiautodel vabalt meie äpis sõita. Sest ükski äri pole üksteise alandamist väärt.