TEA Kirjastus esitas lõpuks aruande: tunamullune kahjum oli 710 000 eurot

Raskustes TEA Kirjastus esitas lõpuks 2015. aasta majandusaasta aruande, mis ei anna põhjust rõõmustamiseks. Aasta varem väikses kasumis olnud kirjastus langes suurde kahjumisse, samuti vähenes käive 14 protsenti.

TEA suured probleemid said avalikuks 2015. aasta novembris, kui Äripäev kirjutas, et firmal on 290 000 euro suurune maksuvõlg. Toona loodeti see tasuda järgmise aasta suveks. Detsembris teatas ka Julianus Inkasso nõuetest kirjastuse vastu.

Mullu jaanuaris andis TEA kohtule sisse saneerimisavalduse. Probleemide taga nägi kirjastus halbade sündmuste kokkulangevust - esiteks telliti entsüklopeediaid majanduskriisi tõttu oodatust palju vähem, teiseks pakkus konkurentsi internet, millega TEA ei suutnud kohaneda.

Kohus algataski veebruaris saneerimise ja määras selle lõpptähtajaks 2021 augusti. Kava kohaselt vähendati tagatiseta tarnijate võlgu poole võrra 360 000 euroni, samuti pikendati maksetähtaegu 5 kuni 8 aastat. Maksete summa alates 2017. aastast määrati 1,5 miljonile eurole. Hiljem alustati ka konsultatsioone suuremate võlausaldajatega, et saada kaheks aastaks maksepuhkus.

Audiitor kooskõlastas aruande märkustega

Artikli autor küsis TEA juhilt Silva Tomingaselt aruande kohta juba mullu suvel. Siis lubas Tomingas, et aruanne ilmub registrisse "paari nädala jooksul, kui audiitor selle üle vaatab." See lubadus aga paika ei pidanud.

Vandeaudiitor Taavo Savik on aruande tänavu juuni alguses kooskõlastanud, aga seda märkustega. TEA kajastab aruandes ligi pooleteise miljoni euro eest "immateriaalseid varasid", mille suhtes audiitor on skeptiline. Esiteks on veidi üle miljoni eest varadena esitatud elektroonilise entsüklopeedia loomise tekkepõhiseid kulusid. Audiitori meelest on veel valmimata entsüklopeedia majandusliku kasu hindamine seotud olulise ebakindlusega, mistõttu ta ei avalda vara väärtuse koht arvamust.

Samuti on immateriaalse varana kirjas "arenguväljaminekud" poole miljoni eest. "Juhatuse hinnangud tulevikus tekkiva majandusliku kasu kohta ei anna piisavat alust arvamuse avaldamiseks vara väärtuse kohta," märgib Savik.

Käive ligi viis korda langenud

Kuigi uut aruannet pole, on olemasoleva info põhjal ettevõtte seis üsna nukker. Perioodil 2016 jaanuar - 2017 veebruar on käive olnud vaid 311 000 eurot. 2015. oli see aga veel 1,45 miljonit, aasta varem 1,7 miljonit.

Veider on lugu aga töötajate arvuga. Märtsi lõpu seisuga oli neid 149 - 2015. aastal aga vaid 60. Kuna MTA vastav server on üle koormatud, pole praegu võimalik tuvastada, kui suur TEA maksuvõlg on.