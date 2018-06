Teadur: USA tollimaksud ei pane Euroopat uusi turge jahtima. Juhtub hoopis midagi hullemat

USA president Donald Trump üritab uute terase ja alumiiniumi tollimaksudega teadlikult lõhkuda lääneriikide ühtsust, leiab maailma üks juhtivaid majandusteadlasi, mõttekoja Atlandi Nõukogu vanemteadur Anders Åslund, vahendab ERR.

Omal ajal Venemaal president Boriss Jeltsini majandusreforme nõustanud Åslund juhib tähelepanu, et USA tarbijad ei osta Euroopast lihtsalt terast, vaid väga kindlaid terasesorte, mida mujal maailmas ei toodeta. Seega ei jää tarbijail üle muud, kui terast kõrgema hinnaga edasi osta.

Sellest tulenevalt ei usu Åslund, et turusuhted muutuvad ning Euroopa firmad Venemaalt ja Aasiast uusi turge jahtima lähevad. Åslundi sõnul juhtub midagi hoopis hullemat.

"See tähendab, et on mõttetu pidada läbirääkimisi USA-ga presidendi tasemel, sest president Trump ei hooli vanadest lepingutest, ei pea kinni enda sõlmitud lepingutest. Miks peaks keegi selle peale tahtma USA-ga kokku leppida?" arutles Tallinnas Lennart Meri konverentsil osalenud Åslund.

Tema sõnul on ainus organisatsioon, kus USA-d veel usaldada saab, NATO.

