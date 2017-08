Teaduse populariseerija Bill Nye nõuab Disneylt hiigelhüvitist

Oma kunagise teadussaatega kõigile ameeriklastele tuttavaks saanud Bill Nye nõuab nüüd Disneylt 37 miljonit dollarit, kuna mehe meelest tüssas filmikompanii teda rahadega, kirjutab Deadline.

Los Angelese kohtusse sisse antud hagis väidab Nye, et ta sai 2008. aasta aprillis oma töö eest algselt 585 000 dollarit, kuid paar kuud hiljem saadetud uues kirjas väitis filmikompanii, et tegu olevat olnud raamatupidaja eksimusega ja Nye peaks hoopis neile 496 000 dollarit maksma.

Bll Nye teadussaadet näidati 1994. kuni 1999. aastani. Kokku läks eetrisse 10 pooletunnist episoodi ja sari kogus lausa 19 Emmy auhinda.

Kui noil aastal oli Nye tõepoolest tõsiseltvõetav teaduse populariseerija ja teenis oma töö eest palju kiitust, siis nüüd on ta käima tõmmanud uue sarja Bill Nye Saves The World ehk Bill Nye Päästab Maailma, mille osad segmendid on oma teaduskauguse tõttu lausa kurikuulsaks saanud. Järgnev klipp ei ole soovitatav nõrganärvilistele: