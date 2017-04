Tederi Ukraina äride partnerfirma levitatud ebaseaduslik nuhkvara tuvastati umbes 300 Ukraina ettevõttel

Umbes 300 Ukraina ettevõttet kasutab tarkvara (Vene päritolu nuhkvara), mis võimaldab jälgida nende tööd Vene Föderatsiooni Föderaalsel Julgeolekuteenistusel (FSB), teatas eilsel briifingul Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) juht Alexander Tkatšuk, vahendab LIGA.net.

"Vastavalt meie andmetele on umbes 300 Ukraina ettevõttel kasutuses tarkvara, mis võimaldab kaugjuhtimise teel suunata ja kustutada informatsiooni. Veel 2016. aastal oli säärase tarkvara kasutamine keelatud , sest see liigitus eritehniliste vahendite alla," ütles ta.

Tkatšuk märkis, et selle programmi loojad, mida nimetatakse "Stahanovets"-iks, plaanivad rebrändingut ja tuua see tagasi turule uue nime all.

"SBU teeb jätkuvalt tööd selle nimel, et keelatud tarkvara ei oleks Ukrainas kasutusel. Kutsume üles kõikide ettevõtete omanikke loobuma tarkvarast ja pöörduma konsultatsiooni järele SBUsse. Pakume konsulatsiooniabi ja igakülgset tuge, et takistada informatsiooni lekkimist teistesse riikidesse," lisas Tkatšuk.

Ukraina julgeolekuteenistus SBU otsis läbi Eesti ärimehe Hillar Tederi Ukraina äride partnerfirma Dragon Capital kontori seoses ebaseadusliku tarkvara müügi ja levitamisega.