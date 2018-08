Teedevõrgu remondivõlg lähitulevikus ei vähene

Uute teede ehitamise kõrval puudutab ­teedehoiu kava ka seniste säilitamist. ­

Sellest, et teedevõrgu optimaalsest säilitamiseelarvest on püsivalt 10–20 protsenti puudu, on räägitud aastaid. Senise rahastuse juures on võlga suudetud hoida 840 miljoni euro tasemel ja lähiaastatel see ei muutu.

Majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul kajastab remondivõlgnevuse hinnang eelmise ligi 25 aastaga kuhjunud kumulatiivset remondivõlga.

Allikas: Äripäev