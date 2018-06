Teekasutustasu on makstud 10 miljonit eurot

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson rääkis riigikogu infotunnis, et sellel aastal on teekasutustasu laekunud 9,9 miljonit eurot, millest 7,4 miljonit on tulnud Eesti veokitelt.

"Eilse päeva seisuga on aastal 2018 teekasutustasu tasutud 9,9 miljoni euro eest. Sellest summast on Eesti vedajatelt laekunud 7,4 miljonit eurot ja välismaa vedajatelt 2,5 miljonit eurot ehk siis veerand. Ja välismaa autodest on näha, et nad eelistavad ülepäevapiletit. Need on siis raskeveokid, mis sisenevad meie territooriumile, on tõenäoliselt tankinud kuskil mujal ja läbivad Eesti territooriumi vähem kui päevaga," rääkis Simson.

"Neist välismaa raskeveokitest enim on siis masinaid tulnud ja tasunud teekasutustasu Poolast, Lätist, Leedust ja Venemaalt ning ülejäänud välisriikide osakaal on alla 11%. Nii et need neli valdavalt on maksnud enamiku välisriikide teekasutustasust."

Maksu- ja tolliameti analüüsis selgus, et teekasutustasu oli alati makstud 68%-l kõikidest veokitest, kes seda maksma pidid, sh Eesti veokitest oli teekasutustasu alati makstud 62%-l ja välismaistel 77%. "Esimeses kvartalis tehti hoiatusi ja teavitusi, et meil on selline süsteem nüüd kehtestatud. See on Euroopast tulnud masinatele tavapärane, sest nüüd on Euroopa Liitu jäänud ainult üks riik, kes teekasutustasu raskeveokitelt ei võta, see on Soome. Minu parima teadmise alusel Soome võtab meie mudeli aluseks ja kehtestab ka teekasutustasu järgmise aasta 1. jaanuarist," rääkis Simson.