Teeninduse tööjõupuudus tõstab palgad elamisväärseks

Teenindussektoris on alati olnud suur tööjõupuudus. 2017. aasta teises kvartalis oli majutus- ja toitlustussektori vabade ametikohtade osakaal töökohtade koguarvust sektoritest kõige suurem. R-kioski personalijuhi Piret Aessi sõnul on juhtunud, et kauplusi tuleb ajutiselt sulgeda, sest töötajat lihtsalt ei ole. Samuti tuleb ette päevi, mil kontoritöötajad peavad leti taha minema, sest keegi peab ju kliente teenindama.